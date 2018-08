Rasanter Kursverfall geht weiter Minus elf Prozent in der Spitze - Lira schmiert erneut ab

Zur Großbildansicht REUTERS Geldwechselstube in Istanbul

Die türkische Lira ist am Freitag erneut abgesackt. Nachdem die Währung zunächst etwa drei Prozent an Wert eingebüßt hatte, ging es am Morgen in der Spitze um über elf Prozent nach unten. Ein Euro war zwischenzeitlich 7,2254 Lira wert, fiel zuletzt aber wieder auf 6,70 Lira. Für einen Dollar gab es zwischenzeitlich 6,30 Lira.

Laut "Bloomberg" hat die türkische Währung seit der Finanzkrise 2008 innerhalb einer Woche nicht mehr so viel an Wert eingebüßt. Die Märkte schauen nun auf Berat Albayrak: Der Finanzminister und Schwiegersohn des Präsidenten will am Freitag neue Pläne für die Wirtschaft vorstellen. Er erhoffe sich Spezifisches vom Minister, sagte ein von Bloomberg befragter Analyst: "Es ist toll, hübsche Ziele zu haben, aber wir sollten nicht vergessen, dass die türkische Zentralbank das Ziel von 5 Prozent Inflation ausgegeben, aber in den vergangenen zehn Jahren nie erreicht hat."

Seit Jahresbeginn hat die türkische Währung weit mehr als ein Drittel an Wert eingebüßt. Die wachsende Einflussnahme von Präsident Recep Tayyip Erdogan auf die Zentralbank beunruhigt internationale Investoren schon seit Monaten. Hinzu kommt der Streit zwischen Washington und Ankara über den in der Türkei festgehaltenen US-Pastor Andrew Brunson. Gespräche hochrangiger Regierungsvertreter beider Seiten brachten keinen Durchbruch. Aus türkischen Kreisen hieß es, die von Außen-Staatssekretär Sedat Önal angeführte Delegation sei inzwischen wieder von Washington zurück nach Ankara gereist.

Brunson lebt seit mehr als 20 Jahren in der Türkei. Die dortige Justiz wirft ihm nun vor, Kontakte zum Prediger Fetullah Gülen unterhalten zu haben, den Erdogan für den Putschversuch in der Türkei vor zwei Jahren verantwortlich macht. Brunson weist dies zurück. Die USA und die Türkei haben inzwischen Sanktionen gegen Minister des jeweils anderen Landes verhängt. Die Regierung in Washington stellt zudem den teilweise zollfreien Zugang der Türkei zum US-Markt auf den Prüfstand.

EZB-Bankenaufsicht macht sich Sorgen um Bankhäuser

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bemüht sich derweil, die Furcht vor einem weiteren Verfall der Landeswährung Lira zu zerstreuen. "Macht Euch keine Sorgen", rief Erdogan am späten Donnerstagabend in Rize am Schwarzen Meer seinen Anhängern zu. Derzeit liefen gegen die Türkei mehrere Kampagnen, sagte er mit Blick auf den Streit mit den USA. "Beachtet sie nicht." Weiter fügte er hinzu, "vergesst nicht, wenn sie ihre Dollars haben, dann haben wir unser Volk, unseren Gott. (...) Wir arbeiten hart. Schaut auf das, was wir vor 16 Jahren waren, und schaut heute auf uns."

Erdogan hat sich selbst als "Gegner der Zinsen" tituliert und angekündigt, eine größere Kontrolle über die Geldpolitik auszuüben. Er will, dass die Banken billige Kredite vergeben und so das Wirtschaftswachstum ankurbeln. Anleger befürchten jedoch, dass es zu einer Überhitzung kommen könnte. Der Präsident hat bereits seine Landsleute aufgerufen, ihre Dollar- und Euro-Guthaben in die heimische Währung umzutauschen.

Unterdessen bereitet der Verfall der türkischen Währung auch der EZB-Bankenaufsicht mit Blick auf Institute mit starkem Engagement in dem Land einem Bericht zufolge zunehmend Sorgen. Vor allem die Großbanken BBVA Börsen-Chart zeigen , BNP Paribas Börsen-Chart zeigen und Unicredit Börsen-Chart zeigen stünden deshalb unterer besonderer Beobachtung, berichtete die "Financial Times" (FT) am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Situation sei aber noch nicht kritisch.

Die Folgen des starken Kursrückgangs der türkischen Lira sollen dem Bericht zufolge sehr genau beobachtet werden. So könnten sich viele türkische Kreditnehmer nicht ausreichend gegen den Kursverfall der heimischen Währung abgesichert haben und so bei den auf Euro oder Dollar laufenden Krediten Zahlungsprobleme kommen.

Ökonomen befürchten Zahlungskrise

Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank meint, die angespannte Situation könne durch ein beherztes Vorgehen der türkischen Notenbank abgemildert werden. Nötig sei eine kräftige Zinserhöhung, die zu erkennen gäbe, dass die Währungshüter am Bosporus gewillt seien, dem Verfall der heimischen Währung nicht tatenlos zuzusehen. Doch genau hierbei mangele es in den vergangenen Tagen und Wochen.

"Die Türkei steckt in großen Schwierigkeiten", sagt auch Carsten Hesse, Ökonom bei der Berenberg Bank. Nach einem kreditgetriebenen Boom weise der Anstieg der Inflation und der dramatische Währungsverfall in 2018 darauf hin, dass das Land nun Gefahr laufe, auf eine Pleite zuzusteuern. Neben den auf der Hand liegenden Risiken für die Türkei selbst, werfe das die Frage auf, wie stark die Eurozone davon beeinträchtigt würde. "Unserer Meinung nach wäre der Einfluss auf das BIP der Eurozone gering. Selbst wenn die Exporte in die Türkei um 20 Prozent einbrechen würden, würde das nur 0,1 Prozentpunkt des Wachstums in der Eurozone wegnehmen."

Manuel Andersch, Devisenstratege der BayernLB befürchtet unterdessen, dass sofern sich die türkische Zentralbank jetzt nicht von den politischen Fesseln Erdogans löse und den Leitzins drastisch anhebt, eine Zahlungsbilanzkrise unausweichlich sei. Und Analyst Clemens Bundschuh von der LBBW beschreibt die Situation so: "Türkische Lira im Abwärtsstrudel. Kein Vertrauen. Und das ist aktuell das Hauptproblem der Türkei. Die Investoren verkaufen im großen Stil türkische Aktien und Anleihen und sorgen damit für immer mehr Abwertungsdruck. Anfangs waren noch mangelnde Rechtssicherheit und Unabhängigkeit der Zentralbank im Kampf gegen die horrende Inflation das Hauptproblem. Mittlerweile spielen die Märkte durchaus einen Default der Türkei durch."

