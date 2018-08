Beliebteste Münze der Welt Ab heute gibt es Krügerrand in Silber - kaufen oder nicht?

Der Krügerrand dürfte die bekannteste und beliebteste Goldmünze weltweit sein. Nach Angaben des Herstellers Rand Refinery in Südafrika wurde die Münze seit ihrer Einführung im Jahr 1967 weltweit mehr als 60 Millionen Mal verkauft, und damit mehr als alle anderen Goldmünzen zusammen, wie das Unternehmen angibt.

Das wichtigste Verkaufsgebiet des Krügerrand mit einem Anteil von mehr als 50 Prozent am Absatz sei der Raum Deutschland, Österreich und die Schweiz, so die Rand Refinery weiter. Das Unternehmen schätzt, dass der Krügerrand einen Anteil von 30 Prozent am weltweiten und von 40 Prozent am deutschlandweiten Handel hat.

Wer statt Gold lieber Silber erwerben möchte, kam bei den Südafrikanern bislang jedoch nicht zum Zuge: Den Markt für Silbermünzen überließen sie jahrzehntelang der Konkurrenz etwa aus Kanada oder den USA.

Doch das soll sich nun ändern. Im vergangenen Jahr, zum 50. Geburtstag des goldenen Krügerrand, brachte die Rand Refinery gemeinsam mit der Prägestätte South African Mint bereits einen silbernen Krügerrand in limitierter Auflage heraus, für Sammler. Nun haben sich die Anbieter entschlossen, daraus eine dauerhafte Produktlinie zu machen. Sprich: Den Krügerrand gibt es künftig auch in Silber. Verkaufsstart ist der heutige Mittwoch, 1. August.

Geprägt wird die Münze nach Angaben des Herstellers mit einem Gewicht von einer Unze (etwas mehr als 31 Gramm). Der Preis für das Stück liegt zum Start bei hiesigen Händlern Stichproben zufolge bei etwas mehr als 16 Euro. Die Degussa Goldhandel GmbH etwa , eigenen Angaben zufolge "größter Verkäufer goldener Krügerrands an private Endkunden", bietet die Silbermünze in ihrem Onlineshop für 16,29 Euro (also rund 19 Dollar) plus Versandkosten an. Bei Pro Aurum in München beträgt der Verkaufspreis laut Website 16,55 Euro (19,40 Dollar).

Soll man die neue Münze also kaufen?

Tatsächlich gibt es Gründe, die dafür sprechen, dass das neue Produkt am Markt Erfolg haben kann. Zum einen dürfte der silberne Krügerrand von der weltweiten Bekanntheit und großen Popularität seines goldenen Pendants profitieren.

Zum anderen hat die Münze insbesondere im europäischen Raum einen harten Preisvorteil, der einen steuerlichen Hintergrund hat: Silber-Anlagemünzen, die aus dem Ausland in die Europäische Union (EU) importiert werden, sind wegen einer besonderen Umsatzsteuerregel rund 12 Prozent günstiger zu bekommen als vergleichbare europäische Produkte, wie auch der Gold-Händler Pro Aurum einräumt. Insbesondere für europäische Silberunzen-Hersteller dürften die Neuigkeiten aus Südafrika daher "nicht unbedingt erfreulich sein", heißt es in einer Mitteilung des Münchener Unternehmens.

