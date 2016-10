Urteil zu Streit mit libyschen Staatsfonds Goldman Sachs' später Sieg gegen Gaddafi

Zur Großbildansicht DPA Noch unter der Herrschaft von Diktators Muammar al-Gaddafi machte Goldman Sachs Geschäfte mit dem libyschen Staatsfonds - und gewann jetzt einen lange

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat sich in einem Rechtsstreit gegen den libyschen Staatsfonds LIA durchgesetzt. Das zuständige Gericht in London wies nach zweieinhalbjährigen Verhandlungen die Vorwürfe, wonach das Geldhaus die Geschäftspartner bei Finanzwetten über den Tisch gezogen haben soll, am Freitag ab, wie erst am Wochenende bekannt wurde.

Der Fall reicht in die Ära des ehemaligen Diktators Muammar al-Gaddafi zurück. Die Libyer hatten die Bank beschuldigt, dem Investmentfonds ein hochriskantes Aktien-Derivate-Portfolio im Volumen von 1,2 Milliarden Dollar angedreht zu haben, dessen Wert beim Finanz-Crash 2008 kollabierte.

Goldman Sachs soll daran angeblich 200 Millionen Dollar verdient haben. Bei den rechtlichen Konsequenzen ging es vor allem um die Frage, ob die Bank geringe Erfahrung und Unwissenheit der Libyer mit Finanzgeschäften ausgenutzt habe.

Der Richter sah dies nicht so, der Staatsfonds habe gewusst, worauf er sich einlasse. Für Goldman Sachs ist es aber auch so unangenehm genug. Nicht nur, dass die Bank nicht vor Deals mit dem Gaddafi-Regime zurückschreckte - durch den Fall kamen auch heikle Details über zweifelhafte Geschäftspraktiken an die Öffentlichkeit.

So wurden im Laufe des Prozesses Geschichten von großzügiger Gastfreundschaft mit Einladungen zu Fußballspielen, Nachtclubs, Musicals oder Prostituierten bekannt.

rei mit dpa und reuters

Alle Artikel und Hintergründe zu Alternative Geldanlage

Mehr manager magazin Zur Startseite