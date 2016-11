Warten auf die Goldpreis-Wende Worauf Goldfans nach dem Trump-Schock hoffen können

Zur Großbildansicht DPA, Reuters Enttäuschung: Anleger hatten nach einem Wahlsieg Trumps mit einem Anstieg des Goldpreises gerechnet - doch es kam anders

Die Menschen in Deutschland werden offenbar mehr und mehr zu einem Volk von Goldfans. Noch nie besaßen sie so viel von dem Edelmetall, wie derzeit. Zuletzt schauten die Goldbesitzer nicht nur hierzulande allerdings in die Röhre: Nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten blieb der für diesen Fall allgemein erwartete Anstieg des Goldpreises aus. Stattdessen geschah das Gegenteil: Gold Börsen-Chart zeigen beschleunigte seine seit Monaten andauernde Talfahrt.

Den Anlegern in Deutschland dürfte der jüngste Rückgang beim Goldpreis besonders große Schmerzen bereiten. Denn sie haben in letzter Zeit besonders stark in diese Anlageklasse investiert. Das zeigt eine Studie der Steinbeis-Hochschule und der Reisebank, die vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde.

Der Untersuchung zufolge kaufte in den vergangenen zwei Jahren gut jeder vierte Deutsche - genau genommen waren es 27 Prozent - Gold. Im Schnitt nahmen Privatleute dabei jeweils knapp 4200 Euro in die Hand. Der Goldschatz der privaten Haushalte in Deutschland erreichte mit einem Plus von 477 Tonnen seit 2014 auf diese Weise die Rekordmenge von aktuell 8672 Tonnen, so die Steinbeis-Studie.

Als Gründe für die Beliebtheit des gelben Edelmetalls gelten eine allgemeine Unsicherheit in Bezug auf die künftige Entwicklung in Wirtschaft und Politik sowie die niedrigen Zinsen, die Sparprodukte wie Bankkonten, Tages- und Festgeld nicht sehr attraktiv erscheinen lassen. Goldbarren und -münzen dagegen gelten für viele nach wie vor als sichere Geldanlage mit Wertsteigerungspotenzial.

Flucht in Sachwerte

"Wir sehen seit Jahren eine Flucht in Sachwerte", erläutert Oliver Heuschuch, Leiter Edelmetallhandel bei der Degussa Goldhandel GmbH. "Der Brexit und die US-Wahl haben diesen Trend verstärkt. Der Oktober war ein Trump-Monat." Dass Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde, habe der Nachfrage nach Gold noch einmal einen Schub gegeben, so Heuschuch.

Die Krux: Privatanleger, die sich vom Wahlsieg Trumps tatsächlich zum Goldkauf haben bewegen lassen, lagen damit offenbar mit der Mehrheit der Investoren am Goldmarkt nicht auf einer Linie. Diesen Schluss lässt jedenfalls die Entwicklung des Goldpreises seit der US-Wahl zu.

Noch bis kurz vor der Wahl war sich die Fachwelt einig gewesen: Sollte Donald Trump tatsächlich gewinnen, so dürfte ein veritabler Crash an den Finanzmärkten folgen - und ein Anstieg des Goldpreises. Denn als vermeintlich "sicherer Hafen" für Geldanlagen sollte Gold von der mit einem künftigen US-Präsidenten Trump gestiegenen Unsicherheit in der Welt profitieren, so die weit verbreitete Ansicht.

