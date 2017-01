Fresenius-Chef wechselt zu Nestlé Warum Aktionäre Ulf Schneider zu Nestlé folgen sollten

Kontinuität in der Führung ist ein wesentliches Auswahlmerkmal für langfristige Investoren. Es kann jedoch gelegentlich Überraschungen geben, die aufhorchen lassen.

Ulf Schneider hat in den 13 Jahren seines Wirkens als Chef des im Dax Börsen-Chart zeigen notierten Gesundheitskonzerns Fresenius Börsen-Chart zeigen beachtliche operative Erfolge erzielt. So ist der Umsatz in den 10 Jahren zwischen 2005 und 2015 um 13 Prozent pro Jahr und der Gewinn um 20 Prozent pro Jahr durchschnittlich gestiegen. Die Kursentwicklung hat mitgehalten: In den 10 Jahren von Dezember 2006 bis Dezember 2016 ist der Kurs um 300 Prozent gestiegen.

Als große Überraschung und sicher auch in Anerkennung seiner bisherigen Verdienste wird Ulf Schneider jetzt ab 1. Januar 2017 neuer Chef des Schweizer Lebensmittelriesen Nestlé Börsen-Chart zeigen .

Nestlé hat eine dieser bewundernswerten Firmenkulturen, in denen normalerweise immer der neue Chef aus dem Unternehmen kommt, und dann reibungslos übernehmen kann, wenn sein Vorgänger in den Ruhestand geht. Zum letzten Mal hat 1922 ein externer die Führung des Unternehmens übernommen, seither kamen alle neuen Chefs aus dem Haus. Dies ist die eigentliche Überraschung bei dem Führungswechsel.

Nestlé ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt mit Marken wie Nescafé, Alete, Maggi, Herta, Vittel und vielen anderen. Der Umsatz des Unternehmens lag bei 88 Milliarden Euro im Jahr 2015. Mit der Börsenbewertung von über 200 Milliarden Euro zählt Nestlé zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Nestlé ist damit ungefähr 3 mal so groß wie Fresenius, gemessen am Umsatz. Die Börsenkapitalisierung von Nestlé ist ungefähr 7 mal so hoch wie die von Fresenius.

Nestlé strebt auch ins lukrative Gesundheitsgeschäft

Nun wird sich manch Aktionär, wieso der erfolgreiche Chef eines Gesundheitsunternehmens ohne spezielle Erfahrungen mit Nahrungsmitteln nun plötzlich den größten Lebensmittelhersteller der Welt erfolgreich führen soll. Die Antwort ist relativ einfach: Nestlé strebt verstärkt in das Gesundheitsgeschäft. Die Märkte für Lebensmittel sind weitgehend gesättigt. Hier und da lassen sich durch neue Produkte wie Nespresso u.a. neue Teilmärkte erschließen. Preiserhöhungen sind bei langsamem Wirtschaftswachstum nur leicht über dem allgemeinen Wirtschaftswachstum durchzusetzen.

Im Gesundheitsgeschäft sieht dies ganz anders aus, ausweislich der Ertragssteigerungen bei Fresenius Börsen-Chart zeigen . Der Gewinn von Nestlé ist in den 10 Jahren von 2005 bis 2015 lediglich um durchschnittlich 1,2 % im Jahr gestiegen, während er Umsatz sogar im Durchschnitt leicht um 0,3 % im Jahr zurückgegangen ist. Das Hauptwachstumsgebiet von Nestlé ist die Entwicklung angereicherter Nahrungsmittel, sogenanntes functional food. Nahrungsmittel, die Krankheiten verhindern oder lindern, haben ebenfalls gute Wachstumschancen.

In diesem Bereich ist auch Fresenius mit der Tochtergesellschaft Kabi mit Ernährungs- und Infusionstherapie tätig. Der entsprechende Umsatzanteil bei Fresenius liegt bei 22 Prozent, während der Bereich Nutrition bei Nestlé bei 16 Prozent liegt. Hierin dürfte auch der Schlüssel zur Auswahl von Ulf Schneider liegen, der dieses Geschäft in den letzten Jahren wesentlich und kontinuierlich nach vorne gebracht hat. Dieser Sektor hat Rückenwind von der Demographie. Es liegt auf der Hand, dass in alternden Gesellschaften, vor allem in Industrieländern, hier eher neue Märkte erschlossen werden können als für Nescafé, Schokolade und Leberwurst.

Bewertung beider Unternehmen liegt nahe beieinander

Interessierte Aktionäre sind aus unserer Sicht gut beraten, Ulf Schneider zu Nestlé zu folgen. Nestlé wird nicht in kurzer Zeit von Gewinnwachstumsraten von 1 %Prozent auf Gewinnwachstumsraten um die 20 Prozent wie Fresenius vorankommen. Es ist aber ein frischer Wind im Unternehmen und auch eine stärkere Konzentration auf die Gesundheitsbranche zu erwarten. Wer sich in der nächsten Zeit positioniert, dürfte etwa ab dem Geschäftsjahr 2018 mit steigenden Erträgen rechnen können.

Die Bewertung beider Unternehmen liegt nahe beieinander bei Nestlé bei einem Kursgewinnverhältnis von 20 und bei Fresenius bei einem Kursgewinnverhältnis von 22. Hier ist keine besondere Dynamik durch Erhöhung des Kursgewinnverhältnisses zu erwarten, sondern nur durch Erhöhung der Erträge bei Nestlé.

Wer bei Fresenius Aktionär ist, sollte in jedem Fall dabei bleiben. Hier wird die gute alte Managementregel eingehalten, dass der Nachfolger, der ebenfalls ein sehr versierter Finanzmann ist, das Unternehmen so weiterführt, dass es auch in Zukunft weit überdurchschnittliche Erträge und dem folgende Kurssteigerungen abliefern sollte.

