Ist dies der teuerste Pkw der Welt? Der britische Ferrari-Händler Talacrest hat zurzeit einen extrem seltenen 1962er Ferrari 250 GTO in noch seltenerem Blau mit der Länge nach über das Fahrzeug verlaufendem weißem Rally-Streifen im Angebot. 55 Millionen Dollar verlangt Talacrest für das kostbare Stück. Damit ist es selbst im absoluten Topsegment der Nobel-Oldtimer eine höchst außergewöhnliche Offerte.

Zum Vergleich: Als teuerster jemals versteigerter Klassiker gilt derzeit ebenfalls ein Ferrari 250 GTO, der 2014 in den USA für 38 Millionen Dollar unter den Hammer kam. Anfang dieses Jahres wurde zudem in Paris ein Ferrari 335 S Spider aus dem Jahr 1957 für 32 Millionen Euro versteigert.

An den Preis, den sich Talacrest jetzt für den 1962er 250 GTO vorstellt, reichen beide nicht heran. Dem Anbieter zufolge handelt es sich bei dem Wagen mit der Fahrzeugnummer 3387 um das zweite Exemplar des Modells, von dem Ferrari überhaupt nur wenige Dutzend gebaut hat. Zudem sei es der erste 250 GTO, der an Rennen teilgenommen habe, so der Händler.

Die Farbe macht den Unterschied

Und das mit offensichtlich beachtlichem Erfolg: Laut Talacrest schaffte es der offerierte Ferrari in 27 Wettfahrten nicht weniger als 17 Mal aufs Podium.

Zudem wurde der Wagen, der während seiner Rennhistorie einige Blessuren davongetragen hatte, vor Jahren aufwendig restauriert, sodass er sich jetzt in einem "perfekten Zustand" befindet, wie Talacrest schreibt.

Andererseits muss festgestellt werden, dass der Oldtimermarkt seinen Höhepunkt in der aktuellen Hausse wohl überschritten hat. Die Verkaufszahlen insgesamt gingen zuletzt zurück, die Nachfrage ließ nach. Lediglich im absoluten Spitzensegment, in dem sich Talacrest mit dieser Offerte allerdings zweifellos befindet, werden noch Toppreise erzielt.

Trotz allem stellt sich die Frage: Warum soll ausgerechnet dieser Ferrari einen Preis bringen, der noch einmal so deutlich über allem liegt, was bisher für derartige Autos gezahlt wurde? Nach Ansicht von Talacrest-Chef John Collins ist es neben dem Zustand und der lückenlos dokumentierten Geschichte des Fahrzeugs mit seinen Rennerfolgen vor allem die Farbe, die den Unterschied ausmacht.

"Die Farbe ist auffällig", sagte er dem US-Sender CNBC. "Das Blau mit einem weißen Streifen - es ist die Original-Rennfarbe." Die meisten GTOs seien rot, so Collins. "Wenn sie diesen Wagen mit einem roten vergleichen, dann ragt er einfach so sehr heraus."

