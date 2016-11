Zuckerberg pflegt den Kurs Facebook will für sechs Milliarden Dollar Aktien zurückkaufen

Zur Großbildansicht REUTERS Mark Zuckerberg

Zuletzt stand Mark Zuckerberg wegen seiner Reaktion auf die mögliche Rolle des Netzwerks im US-Wahlkampf scharf in der Kritik. Nun erfreut der Facebook-Chef zumindest seine Anleger - denn er kündigte massive Aktienrückkäufe an.

Der Verwaltungsrat habe bis zu 6 Milliarden US-Dollar für den Erwerb eigener Anteilsscheine freigegeben, teilte der Internetkonzern am späten Freitagabend nach US-Börsenschluss mit. Das Rückkaufprogramm solle im ersten Quartal 2017 starten und habe keine zeitliche Befristung.

Am Markt kam die Nachricht gut an - die Facebook-Aktie drehte nachbörslich ins Plus. Vor allem bei US-Konzernen sind Aktienrückkäufe ein beliebtes Mittel, um Investoren an Gewinnen zu beteiligen, und den eigenen Aktienkurs zu stützen.

Lesen Sie auch: Facebook Aktie an neuralgischem Punkt

Zur Großbildansicht manager magazin online Aktie auf Abwegen: Der Facebook-Chart weist einen signifikanten Knick auf

Nachrichtenticker