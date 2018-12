EZB in Frankfurt

Europas Währungshüter machen Schluss mit zusätzlichen Anleihenkäufen: Nur noch bis zum Ende dieses Jahres steckt die EZB frische Milliarden in den Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen. Bestehende auslaufende Papiere sollen aber im Bestand erneuert werden. Der Leitzins bleibt bei 0,0 Prozent.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat wie erwartet nicht an ihren Leitzinsen gerüttelt. Die Währungshüter beließen den Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent, wie sie am Donnerstag in Frankfurt mitteilten.

Seit März 2016 liegt er bereits auf diesem Niveau. Die EZB tastete auch den Einlagensatz nicht an, der bei minus 0,4 Prozent bleibt. Geldhäuser müssen also Strafzinsen zahlen, wenn sie bei der EZB über Nacht überschüssige Liquidität parken.

Kein frisches Geld, auslaufende Papiere aber werden ersetzt

Wie die EZB weiter mitteilte, stellen die Währungshüter eines ihrer wichtigsten Kriseninstrumente ein. Die vor allem in Deutschland umstrittenen Anleihenkäufe werden zum Jahreswechsel beendet. Dann werden die Wertpapier-Transaktionen ein Niveau von rund 2,6 Billionen Euro erreicht haben. Seit März 2015 sind sie die wichtigste Waffe der EZB im Kampf gegen eine schwache Konjunktur und eine aus ihrer Sicht zu geringe Inflation. Doch inzwischen läuft die Wirtschaft wieder besser - auch wenn das Wachstum sich zuletzt abschwächte.

Allerdings wollen die Euro-Wächter weiterhin auslaufende Papiere in ihrem Bestand ersetzen. Ein konkretes Enddatum für diese Reinvestitionen nannten sie zwar nicht. Sie kündigten aber an, dass diese auch noch nach dem Start der Zinserhöhungen für längere Zeit und solange wie notwendig fortgeführt werden sollen. Die durch Anleihenkäufe aufgeblähte Notenbank-Bilanz wird daher vorerst stabil bleiben..

rei/dpa/Reuters