Euro gibt nach Höhenflug leicht nach Dollar startet Erholungsversuch, Brasilien sorgt für Unruhe

Setzt der US-Dollar wegen des Chaos um Präsident Donald Trump seinen Absturz gegenüber dem Euro fort - oder kehrt an den Devisen- und Aktienmärkten bereits heute Beruhigung ein? Zumindest am Devisenmarkt deuten die Zeichen auf eine leichte Entspannung und auf eine Stabilisierung des US-Dollar: Der Euro Börsen-Chart zeigen kostete am Mittag 1,1135 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen im asiatischen Handel.

In den vergangenen Tagen hatte der Euro gegenüber dem Dollar stark zugelegt und ein 6-Monats-Hoch gegenüber dem Dollar erreicht. Die Turbulenzen im Weißen Haus hatten zuletzt auch der US-Währung zugesetzt.

Neue Sorgen um Brasilien

Unter deutlichem Druck standen am Donnerstag nun die Währungen zahlreicher Schwellenländer, insbesondere aus Indien, Mexiko, Russland, Südafrika und der Türkei. Derzeit drehe sich die Stimmung gegenüber den Schwellenländerwährungen, weil in Brasilien schwere Vorwürfe gegen den Staatspräsidenten Michel Temer erhoben werden. Er soll dabei geholfen haben, Mitwisser in dem riesigen landesweiten Korruptionsskandal gegen Geld zum Schweigen zu bringen.

Brasilien ist eines der größten Schwellenländer der Welt und gehört zu den sogenannten Brics-Staaten, bestehend aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Nach einer langen Flaute hatte sich die Wirtschaftslage in vielen Schwellenländern zuletzt stabilisiert oder sogar verbessert. Anleger hatten diese Entwicklung goutiert, indem sie wieder mehr Kapital dort anlegten. Zumindest am Donnerstag war die Stimmung jedoch sehr schlecht.

Die Sorgen um Brasilien verstärken die bestehende Unsicherheit wegen politischer Turbulenzen in den USA. Dort steht Präsident Donald Trump unter Druck, weil er Geheimdienstinformationen an Russland weitergegeben haben soll. Auch steht der Verdacht im Raum, Trump könnte versucht haben, FBI-Ermittlungen zu behindern. Sowohl die Erwartungen an eine wirtschaftsfreundliche US-Politik als auch die Erwartungen an rasche Zinsanhebungen durch die US-Notenbank sind wegen des Polit-Wirbels zuletzt gesunken.

