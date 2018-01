Mark Karpelès



Der französische Informatiker mit Wohnsitz in Japan übernahm 2011 mit seinem Unternehmen Tibanne rund 90 Prozent an der Bitcoin-Handelsplattform Mt. Gox von Jed McCaleb. Mark Karpelès gehört ebenfalls zu den Gründungsmitgliedern der Bitcoin-Foundation.



Karpelès stand im Mittelpunkt des bis dahin größten Bitcoin-Skandals: Mt. Gox hatte sich schnell zu einer der größten Handelsplattformen für die Digitalwährung entwickelt. Zeitweise wurde weit mehr als die Hälfte des weltweiten Handelsvolumens über Mt. Gox abgewickelt. Im Sommer 2011 konnten Hacker aufgrund einer Sicherheitslücke Bitcoins von Hunderten Nutzerkonten stehlen. Zugleich wurden 400.000 Bitcoin vermisst.



In den folgenden Jahren kam es auf Mt. Gox immer wieder zur Aussetzung des Handels und von Auszahlungen. Im Februar 2014 kam dann das Aus: Anfang des Monats wurden keine Abhebungen mehr zugelassen. Ende des Monats war die Website nicht mehr erreichbar und am 28. stellte Mt. Gox in Japan einen Antrag auf Gläubigerschutz. Das Unternehmen meldete den Verlust von 100.000 Bitcoins sowie von Kundeneinlagen in Höhe von 750.000 Bitcoins. Später reduzierte sich der Verlust auf 650.000 Bitcoins. Die japanische Polizei warf dem Unternehmen vor, dass 643.000 Bitcoins von unbekannten Insidern unterschlagen worden seien. Karpelès saß in Japan mehr als ein Jahr lang in Haft.