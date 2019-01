18





Vier Jahre liegt die Trennung von Paypal zurück, seitdem arbeitet die einstige Konzernmutter Ebay an ihrem Versprechen, sich im Zeitalter des allgegenwärtigen und übermächtigen Wettbewerbers Amazon neu zu erfinden. Einigen Investoren geht das offenbar viel zu langsam. Sie drängen jetzt den Online-Marktplatz sich weiter aufzuteilen.

So beschreibt der US-Hedgefonds Elliott in einem öffentlich gemachten Brief an das Ebay-Management mehrere "dringend erforderliche" Schritte, um den Wert des Unternehmens deutlich zu steigern. Der Fonds des Investors Paul Singer hält nach eigenen Angaben mehr als 4 Prozent der Anteile an der Onlineplattform. Vorbörslich legten die Aktien zeitweise um fast 12 Prozent zu.

In dem Brief fordert Elliot laut Bloomberg unter anderem, sich von den profitablen Unternehmen StubHub und Ebay Classifieds Group zu trennen. StubHub ist ein Onlinemarktplatz für den An- und Verkauf von Tickets für Konzerte, Theater und Sportveranstaltungen.

Die Ebay Classifieds Group wiederum umfasst mehrere Marken, wie etwa Ebay Kleinanzeigen. Ebay solle sich auf sein Kerngeschäft beschränken, fordert Elliott. Außerdem leide die Gesellschaft unter einer ineffizienten Organisationsstruktur. Sollte der geforderte Plan umgesetzt werden, könne Ebay seinen Wert um 75 bis 100 Prozent steigern, was 55 US-Dollar bis 63 US-Dollar pro Aktie entspreche.

Laut Bloomberg waren zuletzt trotz guter Geschäftszahlen Sorgen laut geworden, dass Ebay mit den Verkaufsplattformen von Amazon oder des weltgrößten Einzelhändlers Walmart künftig nicht mehr mithalten kann. Insbesondere mit Amazon steht Ebay im scharfen Wettbewerb.

Amazon hat mehr Kunden, wickelt mehr Verkäufe ab und wächst auch schneller als Ebay. Zuletzt verstärkte Ebay seine Werbung und veränderte das Einkauferlebnis auf seiner Plattform, um neue Kunden auf die Website zu locken. Auch versucht sich der Konzern mit Sitz in San Jose (Kalifornien) ganz bewusst von seinem Wettbewerber in Seattle (Bundesstaat Washington) abzugrenzen.

Beide sind auf unabhängige Händler angewiesen, die auf ihren Plattformen verkaufen. Ebay agiert aber als reiner Marktplatz und muss nicht wie Amazon mit eigenen Händler auf der eigenen Plattform konkurrieren.

Wie wichtig die Händler für beide Plattformen sind zeigt sich auch darin, dass Ebay Amazon im Oktober vergangenen Jahres verklagt hatte, weil der Konkurrent angeblich in großem Stil auf illegale Weise Top-Verkäufer abwerben und auf seine Plattform locken wollte.

Elliott beteiligt sich immer wieder an Unternehmen und versucht sie zur Änderung ihrer Geschäftspolitik oder zur Abspaltung von Geschäftsteilen zu bewegen. In Deutschland sorgte er zuletzt etwa mit seinen Beteiligungen am Industriekonzern Thyssenkrupp , dem Anlagenbauer Gea Group und dem Pharma- und Agrarchemie-Konzern Bayer für Schlagzeilen.

rei mit dpa-afx