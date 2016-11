Rechentricks des Präsidentschaftskandidaten Wie Donald Trump seine Wolkenkratzer künstlich vergrößert

Größe, das haben Beobachter spätestens im Verlauf des aktuellen Präsidentschaftswahlkampf gelernt, spielt offenbar eine wichtige Rolle im Leben des Donald Trump. Dem Republikaner wurde beispielsweise vorgeworfen, bei seiner eigenen Körpergröße um einige Zentimeter nach oben übertrieben zu haben.

Während des Vorwahlkampfs thematisierten Trumps Gegner zudem die angeblich besonders begrenzte Länge der Finger des Immobilienmagnaten, woraufhin dieser mit einer Anspielung auf seine - ebenfalls angeblich - großzügige Ausstattung an anderer Stelle seines Körpers konterte.

Dass Trump sich bei Größenangaben in seiner Freiheit nicht unbedingt durch Fakten einschränken lässt, macht ein Blick auf sein Immobilienportfolio in New York City deutlich. In der Stadt, die für ihre imposante Skyline weltberühmt ist, bewerben die Projektentwickler ihre Gebäude seit jeher unter anderem mit deren Höhe, angegeben beispielsweise durch die Zahl der Stockwerke. Dabei geht es durchaus um finanzielle Interessen, denn ein Apartment im 60. Stock verkauft sich allemal besser als eins im 50.

Wie aber verkauft man ein Apartment im 60. Stock, wenn ein Skyscraper nur 58 Etagen hat, wie beispielsweise der Trump Tower an der Fifth Avenue? Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, sollte man meinen. Allerdings nicht, wenn der Bauherr Donald Trump heißt.

Trump: "Viele Leute haben mich kopiert"

Als das Gebäude als Trumps erstes großes Vorzeigeprojekt Ende der 1970er Jahre fertiggestellt wurde, mogelte der Immobilienmilliardär und heutige Anwärter auf das höchste Amt der USA einfach zehn Etagen hinzu. In Marketing-Unterlagen und anderer Werbung findet sich seither die Angabe, das Hochhaus verfüge über 68 Stockwerke.

Und damit nicht genug: Den Trick fand Trump offenbar so gut, dass er ihn in der Folge immer wieder angewendet hat. Wie die "New York Times" recherchiert hat, stimmen bei mindestens sieben weiteren Hochhäusern des Milliardärs in der Millionenmetropole die von Trump angegebenen Etagenzahlen nicht mit denen überein, die sich in offiziellen Papieren finden.

Zudem fand Trump Nachahmer: Laut "New York Times" mogeln längst auch andere Immobilienunternehmen bei der Anzahl der Stockwerke. Einer von ihnen verwies der Zeitung zufolge ausdrücklich auf Donald Trump als Vorbild für die Trickserei. Und der Meister selbst gab schon 2003 stolz zu Protokoll: "Viele Leute haben mich kopiert."

Ein Beispiel: Das mit einem Verkaufspreis von 100 Millionen Dollar teuerste Apartment, das New York bislang verkauft wurde, befindet sich PR-Angaben zufolge im 90. Stockwerk des Luxuswohnturms One57. Tatsächlich hat der Wolkenkratzer aber nur 75 Etagen, so die "Times".

Illegal ist das Vorgehen der Zeitung zufolge indes nicht. Die Behörden würden sich an den Schummeleien nicht stören, so der Bericht. Hauptsache, die Angaben in den offiziellen Unterlagen seien korrekt.

So rechnet der Immobilienmogul seine Hochhäuser groß Mit verschiedenen Begründungen gibt Donald Trump bei mehreren Gebäuden, die er in New York gebaut oder erworben hat, mehr Stockwerke an, als tatsächlich vorhanden sind. Der Grund: Die Immobilien sollen aus Marketinggründen größer erscheinen als sie sind.

Beispiel Trump Tower an der Fifth Avenue: Trumps erster Wolkenkratzer, in dem er bis heute residiert, hat eigentlich nur 58 Etagen. Trump zufolge sind es aber 68. Sein Argument: Über einer großzügigen Lobby folgen zunächst 19 Büroetagen. Warum also nicht danach mit der Zählung im Wohnbereich bei Stockwerk 30 beginnen? Beim Gebäude Trump Soho verzichtete Trump laut "New York Times" aus Gründen des Aberglaubens auf ein Stockwerk mit der Nummer 13. Und aus Marketinggründen auf einige weitere. Die Folge: Das Haus hat 43 Etagen, der Fahrstuhl fährt aber bis ins Stockwerk Nummer 46. Im Trump International Hotel and Tower am Columbus Circle befand sich früher das 44 Stockwerke hohe Gulf & Western Bürogebäude. Heute verfügt der Wolkenkratzer über 52 Etagen, so Donald Trump. Und das obwohl sich an seiner Höhe nichts geändert hat.

Der Immobilienunternehmer sagt, Wohnungen hätten eine geringere Deckenhöhe als Büros, und deshalb passen eben mehr Wohnungsetagen in das knapp 200 Meter hohe Hochhaus, als Büroetagen. Logisch! Dann gibt es den Trump World Tower. Das Gebäude verfügt de facto über 70 Etagen. Laut Donald Trump sind es jedoch 90 Etagen. Seine Rechnung: Er dividierte die Höhe von 900 Fuß durch zehn, also die seiner Ansicht nach übliche Deckenhöhe in Wohnungen.

Die Kalkulation hat allerdings zwei Haken: Erstens hat das Gebäude offiziellen Papieren zufolge lediglich eine Höhe von 843 Fuß. Und zweitens vermarktete Trump die Apartments darin gleichzeitig mit der Behauptung, sie hätten eine besonders großzügige Deckenhöhe. Dazu sagte Donald Trump zur "New York Times": "Ich hätte auch mehr als 90 Stockwerke nehmen können. Ich hielt 90 für eine gute Zahl." Nicht immer lassen sich für die Übertreibungen allerdings zumindest halbwegs nachvollziehbare Begründungen finden. Beim Objekt Trump Park Avenue etwa hatte das Hotel, das dort früher residierte, 31 Etagen. Im Marketing Trumps jedoch werden an einer Stelle 32 Etagen genannt - und an anderer 35. Auch am Riverside Boulevard, wo Trump eine Reihe von Objekten übernahm, trickste er ein wenig bei den Stockwerken. 240 Riverside Blvd etwa (links im Bild) wuchs wie durch Zauberhand von 31 Etagen auf 41. Und beim Objekt 200 Riverside Blvd (drittes von links) sucht man die Etagen 47 und 48 genau genommen vergeblich. Das Hochhaus Trump Plaza schließlich hat nach Angaben des Unternehmers 39 Etagen, obwohl in Wirklichkeit nur 36 vorhanden sind.

