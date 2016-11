Künftiger US-Präsident vs. Fed-Chefin Der Showdown zwischen Trump und Yellen kommt noch dieses Jahr

Im Wahlkampf hat Donald Trump nicht nur Hillary Clinton und Barack Obama attackiert, sondern auch Janet Yellen. Was bedeutet sein Wahlsieg nun für Amerikas oberste Notenbankerin? Eine Antwort gibt es schon im Dezember.

Wer hätte nicht gerne gelauscht, als Hillary Clinton am Wahlabend Donald Trump anrief, um ihm zum Wahlsieg zu gratulieren? Oder beim Gespräch zwischen Trump und US-Präsident Barack Obama am Donnerstag?

Für Geldanleger steht Mitte Dezember ein weiterer Termin auf dem Programm, bei dem es reizvoll wäre, einmal "Mäuschen" zu spielen. Dann trifft sich der Offenmarktausschuss der US-Notenbank Fed, um erneut über die US-Leitzinsen zu entscheiden. Seit Jahren gelten niedrige Zinsen rund um den Globus als Hauptantrieb für den Aufschwung an den Aktienmärkten. Doch die Fed hat vor Jahresfrist begonnen, die Zinsen anzuheben, und beim nächsten Treffen sollte eigentlich der nächste Zinsschritt beschlossen werden.

Nach der überraschenden Wahl Trumps zum US-Präsidenten treffen sich die US-Notenbanker nun aber unter anderen Bedingungen. Nicht nur Clinton und Obama wurden von Trump im Wahlkampf mit Tiraden überzogen. Auch Fed-Chefin Janet Yellen bekam ihr Fett weg. Der Immobilienmilliardär und Kandidat der Republikaner störte sich an den seinen Worten zufolge unnötig niedrigen Zinsen, die angeblich künstlich für gute Stimmung an den Börsen sorgten und seiner Kontrahentin Clinton in die Karten spielten.

Es wird daher spannend, wie die Fed und ihre Präsidentin mit der Situation umgehen werden. Zinsen rauf oder nicht - welche Entscheidung werden sie im Dezember treffen?

Bei genauer Betrachtung spricht einiges dafür, dass es bei dem erwarteten Zinsschritt bleiben wird. Und zwar aus folgenden Gründen:

Glaubwürdigkeit und Berechenbarkeit . Die US-Notenbank versucht grundsätzlich zu vermeiden, dass ihre Maßnahmen zu Unruhen oder Turbulenzen auf den Finanzmärkten führen. Deshalb werden alle Schritte möglichst behutsam vorbereitet und lange im voraus - mehr oder weniger deutlich - kommuniziert. Überraschungen dagegen gilt es für die Notenbanker so weit wie möglich zu vermeiden.

Aktuell bedeutet das: Nach dem ersten Zinsschritt im Dezember 2015 hatte die Fed ursprünglich vier weitere Schritte im laufenden Jahr in Aussicht gestellt. Diese Zahl wurde inzwischen auf eins reduziert. Damit die Fed ihre Glaubwürdigkeit nicht einbüßt, sollte diese eine Zinsanhebung in diesem Jahr nun aber auch wirklich noch kommen. Und der Dezember-Termin bietet die letzte Gelegenheit dazu.

Was jedoch beide Zentralbanken gemeinsam haben ist die Vorgabe, unabhängig von politischen Einflüssen zu handeln. Würde die Fed nun nach der Wahl Trumps von ihrer bisherigen Linie abweichen und auf den Zinsschritt verzichten, so müsste der Eindruck entstehen, dass es mit dieser Unabhängigkeit nicht weit her sei. Diesen Eindruck - insbesondere gleich zu Beginn einer Ära Trump - wird die Fed jedoch tunlichst zu vermeiden suchen.

Für die Fed entfällt damit der wichtigste Grund, der einen Verzicht auf die Zinserhöhung gerechtfertigt hätte. Wäre der Worst Case eingetreten und der Markt massiv eingebrochen, so hätten die niedrigen Zinsen zur Beruhigung beigetragen. Das ist nun aber nicht erforderlich.

Im Gegenteil: Für viele Branchen lassen sich sogar Argumente finden, aus denen sie von Trumps Politik künftig profitieren könnten. Banken etwa hoffen plötzlich auf Deregulierung, Pharma-Konzerne freuen sich auf ein Ende von "Obama-Care", das umstrittene Krankenversicherungssystem des bisherigen Präsidenten, sowie auf ein Ausbleiben der von Hillary Clinton angestrebten Preisgrenzen für Medikamente, und die Öl-Industrie sieht womöglich einem Revival entgegen, das Umwelt- und Klimaschützern weltweit die Haare zu Berge stehen lassen dürfte.

Unterm Strich, so glauben beispielsweise die Volkswirte der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen in den USA, könnten Unternehmen unter der Trump-Administration künftig in den Genuss einer gesteigerten Preissetzungsmacht kommen. Für Konsumenten sind das nicht unbedingt gute Nachrichten. Für die Fed jedoch hieße es: Tendenziell steigende Preise, also anziehende Inflation - und damit grünes Licht für höhere Zinsen.

Kurzum: Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird die Fed die Leitzinsen im Dezember ein weiteres Stückchen anheben. Doch wie geht es dann weiter? Wie wird sich das Verhältnis zwischen Trump und Notenbankchefin Yellen langfristig entwickeln? Kommt es zur Konfrontation oder wird es beiden Seiten trotz der Vorgeschichte aus dem Wahlkampf gelingen, sich miteinander zu arrangieren.

