Carsten Klude

Nach dem Wahlsieg von Donald Trump sind die Inflationserwartungen diesseits und jenseits des Atlantiks deutlich angestiegen. Die Erwartungen der Kapitalmarktteilnehmer für die Inflation in fünf Jahren für fünf Jahre liegen in den USA aktuell bei 2,46 Prozent, während sie vor der Wahl noch bei rd. 2,1 Prozent gelegen hatten. In Europa ist der Anstieg mit 19 Basispunkten von 1,5 Prozent vor der Wahl auf 1,69 Prozent aktuell ähnlich stark ausgeprägt.

Während der Anstieg in den USA vor dem Hintergrund des Wahlprogramms von Donald Trump mit den geplanten Investitionsprogrammen und Steuerkürzungen nachhaltig sein könnte, ist aus unserer Sicht in Europa eher Vorsicht geboten. Auch wenn die Headline-Inflation aufgrund der Basiseffekte bis zum Frühjahr leicht ansteigen sollte, so ist es noch keineswegs sicher, dass bei Ausbleiben eines weiteren Ölpreisanstiegs, die Inflation in der zweiten Jahreshälfte 2017 weiter in Richtung 1,7 Prozent ansteigt. Wir raten daher dazu, bei inflationsgebundenen Investitionen in Europa die Entwicklung im Frühsommer 2017 eng zu begleiten.

