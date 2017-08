Börse Nordkorea-Krise verschreckt Anleger, Gold legt zu

Zur Großbildansicht AFP Nordkorea: Bürger betrachten in Pyongyang den Raketentest. US-Präsident Trump reagierte auf den Test mit scharfen Worten

Neue Kriegsrhetorik im Nordkorea-Konflikt sorgt auch bei den Investoren am Aktienmarkt für Verunsicherung. Der Dax gerät erneut unter Druck.

Rückschlag: Die Eskalation im Konflikt zwischen den USA und Nordkorea belastet am Mittwoch die Aktienmärkte. Der Dax fiel zum Handelsstart unter die Marke von 12.200 Zählern, konnte danach seine Verluste jedoch auf 0,5 Prozent begrenzen.

Am Dienstag hatte der Dax Börsen-Chart zeigen noch etwas zugelegt und knapp unter 12.300 Punkten geschlossen. Diese Marke erweist sich seit Tagen als Widerstand. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab am Mittwoch um 0,3 Prozent nach.

Kim droht mit Angriff auf Guam

Nordkoreas Militär hatte den Vereinigten Staaten mit einem Raketenangriff auf die US-Pazifikinsel Guam gedroht und damit einen der gefährlichsten Konflikte der Welt weiter angeheizt. Zuvor hatten Berichte über große Fortschritte des kommunistischen Staats mit seinem Atom- und Raketenprogramm das Ausland aufgeschreckt. US-Präsident Donald Trump hatte daraufhin indirekt militärische Gewalt angedroht.

Asiens Börsen unter Druck, US-Futures schwächer

An den asiatischen Börsen ging es bereits kräftig abwärts. Auch die US-Futures gaben seit dem europäischen Handelsende nach.

Südkoreas Won gibt deutlich nach, Samsung schwächer

Starke Kursverluste gab es am Morgen beim südkoreanischen Won. Die Währung verlor im Handel mit dem Dollar etwa ein Prozent an Wert. Auslöser für die Talfahrt ist die jüngste Zuspitzung im Nordkorea-Konflikt. Auch die Aktie des südkoreanischen Mischkonzerns Samsung Börsen-Chart zeigen geriet kräftig unter Druck.

In China hoffen die Anleger nach schwächeren Verbraucherpreisdaten auf geldpolitische Maßnahmen der Notenbank, was die Kurse im Reich der Mitte im späten Handel aber nicht mehr stützen konnte.

Euro zum Dollar kaum verändert

Der Euro ist am Mittwoch nach einem kräftigen Kursrutsch vom Vortag wieder leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1761 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1814 Dollar festgesetzt.

Am Vortag hatte ein Rekordwert bei der Zahl offener Arbeitsstellen den Dollar beflügelt. Viele offene Stellen werden von Experten als Hinweis für einen steigenden Lohndruck gewertet, der eine stärkere Inflation erzeugt und der US-Notenbank Fed mehr Spielraum für Zinserhöhungen gewährt.

Goldpreis legt zu

Nach der jüngsten Zuspitzung im Nordkorea-Konflikt sind am Mittwoch an den Finanzmärkten vergleichsweise sichere Anlagen gefragt. Am Morgen legten die Kurse von deutschen Staatsanleihen zu. Außerdem profitierte der Goldpreis von der angespannten politischen Lage.

Die politische Entwicklung stützte den Goldpreis. Das Edelmetall gilt als "sicherer Hafen" in bewegten Zeiten. Am Morgen wurde die Feinunze (31,1 Gramm) bei 1265,85 US-Dollar gehandelt und damit fast fünf Dollar höher als am Vorabend.

Eon und Munic Re mit Zahlen

Hierzulande geht derweil die Bilanzsaison weiter mit Geschäftszahlen des Rückversicherers Munich Re Börsen-Chart zeigen und des Versorgers Eon , beide aus dem Dax Börsen-Chart zeigen . Munich Re standen vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um eineinhalb Prozent tiefer verglichen mit dem Xetra-Schlusskurs, Eon dagegen um gut 1 Prozent höher.

Norma , Brenntag , Symrise und Leoni berichten aus dem MDax Börsen-Chart zeigen , wobei die Papiere des Autozulieferers Norma und des Chemikalienhändlers Brenntag vorbörslich besonders kräftige Abgaben mit jeweils mehr als eineinhalb Prozent verzeichneten. Im TecDax gerieten Jenoptik-Aktien vorbörslich mit einem Minus von mehr als 5 Prozent stark unter Druck.

Die Papiere des Autozulieferers und Reifenkonzerns Continental Börsen-Chart zeigen gewannen im Vormittagshandel rund 1 Prozent, nachdem die Deutsche Bank sie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 200 auf 230 Euro angehoben hatte.

