Der Dax knackt zu Beginn der neuen Woche die Marke von 12.800 Zählern und erreicht ein neues Rekordhoch. Die Vorzeichen aus USA und Asien sind positiv.

Anleger bleiben auf Rekordjagd: Zum Auftakt der neuen Börsenwoche hat der Dax Börsen-Chart zeigen am Montag erneut zugelegt und die Marke von 12.800 Punkten überwunden - damit hat der deutsche Leitindex ein neues Rekordhoch erreicht. Zuletzt notierte der Dax 0,3 Prozent im Plus bei 12.815 Punkten. Am Freitag hatte er unter anderem dank Firmenfusionen und ermutigenden Konjunkturdaten 0,5 Prozent im Plus bei 12.770 Punkten geschlossen.

RWE nach Zahlen an Dax-Spitze

Anleger müssen erneut eine Flut von Firmenbilanzen verarbeiten: Unter anderem gab RWE Börsen-Chart zeigen einen Rückgang des operativen Gewinns um 6,5 Prozent auf 2,13 Milliarden Euro bekannt. Insgesamt fielen die Zahlen von RWE besser aus als befürchtet - die Aktie gehörte mit einem Plus von mehr als 2 Prozent im frühen Handel zu den stärksten Werten im Dax Börsen-Chart zeigen.

Daneben richten Börsianer ihre Aufmerksamkeit auf den Konjunkturindex der Federal Reserve Bank von New York. Von ihm erhoffen sie sich Hinweise auf Tempo und Zeitpunkt der geplanten US-Zinserhöhungen.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen Jones beendete die Sitzung 0,1 Prozent tiefer, während der Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen 0,1 Prozent gewann. Schwergewichte wie Amazon Börsen-Chart zeigen, Tesla Börsen-Chart zeigen und Alphabet Börsen-Chart zeigen legten weiter zu. Der S&P500 fiel um 0,1 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei Börsen-Chart zeigen -Index am Montag um 0,2 Prozent auf 19.840 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,2 Prozent auf 3091 Punkte.

Euro kaum verändert bei 1,09 US-Dollar

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Montag nach starken Kursgewinnen vom Freitag zunächst wenig verändert und sich deutlich über 1,09 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0928 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend.

Im weiteren Tagesverlauf rechnen Marktbeobachter zunächst mit einem eher impulsarmen Handel am Devisenmarkt. Erst am Nachmittag könnte mit der Veröffentlichung neuer Konjunkturdaten aus den USA wieder mehr Bewegung in den Kurs des Euro kommen. Auf dem Programm stehen unter anderem Stimmungsdaten aus der US-Industrie.

Ölpreise steigen: Saudi-Arabien und Russland weiten Förderkürzung aus

Die wichtigen Ölstaaten Saudi-Arabien und Russland wollen eine seit Beginn des Jahres gültige Kürzung der Fördermenge zur Stabilisierung der Ölpreise zeitlich deutlich ausweiten. Beide Länder streben an, dass die ursprünglich auf sechs Monate bis Juni begrenzte Produktionskürzung bis Ende des ersten Quartals 2018 ausgedehnt werden soll. Das machten der saudische Ölminister Khalid Al-Falih und sein russischer Amtskollege Alexander Nowak am Montag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Peking deutlich.

Nach den Äußerungen der Ölminister von Saudi-Arabien und Russland sind die Ölpreise am Montag gestiegen. Am Morgen kletterte der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent um 73 Cent oder 1,44 Prozent auf 51,56 US-Dollar. Ähnlich sah die Bewegung beim Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) aus. Dieser legte um 73 Cent oder 1,53 Prozent auf 48,58 Dollar zu.

United Internet schluckt Drillisch - beide Aktien haussieren

Ein Übernahmeangebot im Telekom-Sektor hatte zum Schluss der Vorwoche für Furore gesorgt. United Internet Börsen-Chart zeigen will den Rivalen Drillisch übernehmen. Drillisch-Aktien schossen im TecDax zeitweise um mehr als zehn Prozent auf ein Rekordhoch von 54 Euro nach oben. United Internet Börsen-Chart zeigen, dessen Titel ebenfalls um rund 10 Prozent stiegen, bietet 50 Euro je Drillisch-Aktie. "Endlich wagt United Internet bei Drillisch den großen Schritt", kommentierte ein Händler. Telefonica Deutschland waren ebenfalls gefragt, sie stiegen im TecDax um 4,7 Prozent.

Telekom Spitzenreiter im Dax - neue Gespräche mit Sprint über T-Mobile

Im Dax legte die Deutsche Telekom Börsen-Chart zeigen um knapp 5 Prozent zu und profitierte ebenso von der Kauflaune im Sektor: Nach einem Bericht der Agentur Bloomberg hat der US-Mobilfunkkonzern Sprint Börsen-Chart zeigen erneut sein Interesse an einer Fusion mit der Telekom-Tochter T-Mobile US bekundet. Vertreter des Sprint-Großaktionärs Softbank Börsen-Chart zeigen und von Sprint selbst hätten erneut Kontakt mit der Deutschen Telekom aufgenommen.

Eine Übernahme von T-Mobile durch Sprint war vor Jahren am Widerspruch der US-Kartellbehörden gescheitert. Allerdings ist es recht unwahrscheinlich, dass die Telekom ihre US-Tochter, die für einen Großteil der Gewinne verantwortlich ist, überhaupt noch verkaufen will. Telekom-Chef Höttges setzt inzwischen stark auf das US-Geschäft und hat Milliarden in das Wachstum von T-Mobile US investiert.

Barclays -Experte Maurice Patrick sieht die Telekom zudem als möglichen Profiteur der bevorstehenden Milliardenübernahme von Drillisch durch United Internet . Damit winke weniger Wettbewerbsdruck im hart umkämpften deutschen Mobilfunkmarkt, meint Patrick.

