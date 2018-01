Börse Dax steigt weiter - Rekordhoch wieder im Blick

Der Dax dreht nach verhaltenem Start deutlich ins Plus. Der starke Euro kann den Optimismus der Anleger nicht bremsen. Nun rückt sogar das Dax-Rekordhoch wieder in den Blick.

Der Dax Börsen-Chart zeigen ist am Freitag nach verhaltenem Start klar ins Plus gedreht. Anleger haben sich trotz des wieder stärkeren Euro und Verlusten an den US-Börsen optimistisch gezeigt. Der deutsche Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen gewann zuletzt 1,1 Prozent und kletterte über die Marke von 13.400 Punkten. Es ist das höchste Niveau seit acht Wochen.

Damit rückt auch das Dax-Rekordhoch wieder in den Blick, das der Index Anfang November erreicht hatte. Zu den größten Gewinnern im Index zählten Adidas und ThyssenKrupp mit Gewinnen von jeweils rund 3 Prozent.

Dax klettert trotz Euro-Stärke

"Dass der Dax Börsen-Chart zeigen die Stärke trotz des starken Euro entwickelt, ist ein starkes Signal", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. "Können nach BASF gestern auch die nächsten Unternehmen mit ihren Zahlen überzeugen und spielt die Wall Street weiter mit, dürfte die Kauflaune auch auf das Frankfurter Börsenparkett zurückkehren."

Der Eurokurs klettert aktuell erneut in Richtung 1,23 US-Dollar und kostete am Morgen 1,2270 Dollar. Je stärker er ist, desto mehr kann er zum Belastungsfaktor für die exportstarken deutschen Unternehmen werden. Die EZB hat bereits ihre Besorgnis über die rasche Aufwertung des Euro geäußert.

In den vergangenen 12 Monaten hat der Euro Börsen-Chart zeigengegenüber dem Dollar Börsen-Chart zeigenum rund 15 Prozent aufgewertet. Europäische Anleger, die in US-Aktien, Öl oder in Emerging-Market-Fonds investiert haben, haben dadurch 15 Prozent Währungsverluste erlitten.

An der Wall Street allerdings wichen gestern die positiven Spekulationen über das Potenzial der Steuerreform abrupt den Ängsten davor, dass im US-Etatstreit keine Einigung erzielt wird. Stein des Anstoßes ist für die Demokraten der fehlende Kompromiss im Umgang mit den so genannten "Dreamern", jungen Migranten, die als Kinder illegal in die Staaten kamen. Die Republikaner wollen abschieben, die Demokraten nicht. Die Demokraten müssen jetzt zwischen Regierungsstillstand und ihren Überzeugungen abwägen. "Die Aktienkurse in New York sind eigentlich reif für eine Korrektur. Ein Regierungsstillstand wäre genau das, was am Ende als willkommener Vorwand für Gewinnmitnahmen genutzt werden könnte", so Stanzl.

MDax und SDax auf Rekordhoch

Der MDax Börsen-Chart zeigen und der Index der kleineren Werte, der SDax, erklommen zum Handelsstart neue Bestmarken. Zuletzt legte der Index der 50 mittelgroßen Unternehmen um 0,2 Prozent auf 27 285 Punkte zu. Der Technologie-Index TecDax Börsen-Chart zeigen, der zeitweise einen neuen Höchststand seit 2001 erreichte, rückte um 0,16 Prozent auf 2687,89 Punkte vor.

Rückenwind verlieh das Dax-Schwergewicht BASF Börsen-Chart zeigen mit seinem Kursplus von 2,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 98,45 Euro. Der Chemiekonzern überraschte Börsianer bereits am Donnerstagnachmittag mit einem deutlich höheren Betriebsergebnis im vergangenen Jahr.

ThyssenKrupp lockt mit höherer Dividende

Besonders gefragt waren bei Anlegern neben BASF die Titel von Thyssenkrupp Börsen-Chart zeigen , sie stiegen an der Dax-Spitze um 4,5 Prozent. Firmenchef Heinrich Hiesinger versuchte auf der Hauptversammlung, seine Kritiker zu besänftigen und stellte eine höhere Dividende in Aussicht. Viele Investoren kritisieren den Kurs des Mischkonzerns, der neben Stahl auch Aufzüge, Anlagen, Autoteile und U-Boote herstellt.

Ceconomy: Media Markt und Saturn enttäuschen mit Weihnachtsgeschäft

Weniger begeistert waren dagegen die Investoren der Handelsholding Ceconomy Börsen-Chart zeigen , die mit ihrem Weihnachtsgeschäft enttäuschte. Die Dezember-Umsätze der Töchter Media Markt und Saturn seien niedriger ausgefallen als erwartet, teilte der Konzern mit. Die Aktien gingen daraufhin um bis zu 13,4 Prozent in die Knie.

Auch dem britischen Konzern Carpetright rannten die Anleger in Scharen davon. Wegen unerwartet schwachen Geschäften in den ersten Wochen des laufenden Geschäftsjahres 2017/18 brach der Kurs in London um fast die Hälfte ein.

Dax Realtime: Sehen Sie Dax, Dow und andere Indizes in Echtzeit

Wall Street: Senat stimmt über Shutdown ab

An der Wall Street geriet am Vorabend zudem die Rally ein weiteres Mal ins Stocken: Wie bereits am Dienstag kam es im Dow Jones Börsen-Chart zeigennach einem neuerlichen Rekordhoch zu Gewinnmitnahmen.

Sorgen bereitet in den Vereinigten Staaten insbesondere, dass ein Herunterfahren von Regierung und Verwaltung aus finanziellen Gründen weiter auf Messers Schneide steht. Am Freitag um Mitternacht läuft eine Frist ab, bis zu der von Kongress und Weißem Haus ein Kompromiss gefunden sein muss.

Das Repräsentantenhaus stimmte zwar mit klarer Mehrheit der Republikaner einem Gesetzentwurf zu, der einen "Shutdown" kurzfristig bis zum 16. Februar vermeiden würde, doch nun ist die Abstimmung im Senat, der zweiten Kongresskammer, entscheidend.

HSBC bremst Höhenflug von Morphosys

Ansonsten könnten Analystenstudien bewegen. Morgan Stanley hob die Aktie der Commerzbank auf "Overweight" und das Kursziel auf 16 Euro, was dem Papier auf Tradegate ein Plus von 1,2 Prozent bescherte.

Die HSBC senkte dagegen die Anteile von Morphosys auf "Reduce". Daraufhin ging es auf Tradegate um rund 4 Prozent abwärts für die Titel des Biotech-Unternehmens.

Asiens Börsen legen zu - Finanzwerte in Japan gefragt

In der Hoffnung auf eine boomende Weltkonjunktur und robuste Geschäftszahlen von Unternehmen haben sich Anleger in Asien am Freitag mit Aktien eingedeckt. "Die Börsen sind nicht mehr nur getrieben von der Wall Street, die Fundamentaldaten sind auf der ganzen Welt stark", sagte Chefanlagestratege Soichiro Monji vom Brokerhaus Daiwa SB Investments in Tokio. Auch wenn die Stimmung etwas gedämpft sei momentan, werde 2018 ein gutes Jahr für die globalen Aktienmärkte sein.

Der japanische Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen ging mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 23.808 Punkte ins Wochenende. Der breiter aufgestellte Topix legte 0,7 Prozent zu. Gefragt waren vor allem Aktien von Finanzinstituten.

Auch andernorts war die Stimmung gut: Der MSCI-Index für Asien/Pazifik unter Ausschluss Japans stieg zeitweise um ein halbes Prozent auf ein Rekordhoch von 598,41 Zählern. Der Aktienindex in Shanghai notierte 0,4 Prozent höher.

Bitcoin erholt sich wieder

Die Cyberwährung Bitcoin hat nach ihrem Kursrutsch zu Beginn der Woche in den vergangenen 24 Stunden wieder zur Erholung angesetzt. Zuletzt notierte die Währung bei 11.500 US-Dollar, nachdem sie am Mittwoch zeitweise bis auf 9000 US-Dollar gefallen war.

Südkorea erwägt die Schließung sämtlicher lokaler Handelsplattformen für virtuelle Währungen. Dies sagte der Chef der Finanzdienstleistungskommission, Choi Jong Ku, am Donnerstag. Geprüft werde aber auch, ob nur diejenigen Plätze geschlossen werden sollten, die gegen Gesetze verstoßen hätten. Er äußerte sich, nachdem die Kryptowährung Bitcoin Börsen-Chart zeigen an den Vortagen massiv unter Druck geraten war. Vorausgegangen waren Berichte, wonach Südkorea den Handel mit Kryptowährungen verbieten könnte. Südkorea ist eine der Hochburgen der Spekulation mit Bitcoin & Co.