Anleger gehen nach IWF-Prognose in Deckung

Weltweite Konjunktursorgen: Der IWF hatte am Vortag seine Prognose für die Weltwirtschaft gesenkt

Der Internationale Währungsfonds hat am Montag seine Prognose für die Weltwirtschaft gesenkt. Anleger halten sich daher am Dienstag zurück. Neue Impulse erhoffen sie sich vom ZEW-Index und den US-Börsen am Nachmittag. Hierzulande stehen die Aktien von Linde und Henkel im Fokus.

Die Furcht vor einer weltweiten Konjunktureintrübung drückt am Dienstag auf die Stimmung der Anleger. Der Dax Börsen-Chart zeigen verlor im frühen Handel 0,54 Prozent auf 11.075,76 Punkte. Bereits am Montag hatte er nach enttäuschenden chinesischen Konjunkturdaten 0,6 Prozent im Minus bei 11.136,20 Punkten geschlossen.

Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Unternehmen gab am Dienstag um 0,35 Prozent auf 23.270,16 Punkte leicht nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen verlor ein halbes Prozent.

Am Vortag hatte der IWF seine Wachstumsprognose angesichts ungelöster Handelskonflikte und eines drohenden Brexit-Schocks erneut zusammengestrichen. Für 2019 wird nur noch ein Wachstum der weltweiten Wirtschaftsleistung um 3,5 Prozent erwartet. Zuvor hatte die Erwartung noch bei 3,7 Prozent gelegen.

Anleger warten nun auf den ZEW-Index. Dieser spiegelt die Stimmung der deutschen Börsenprofis wider. "Angesichts der hohen Kursgewinne der vergangenen Woche und der anhaltend hohen politischen Unsicherheit dürfen Gewinnmitnahmen niemanden überraschen", sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Im weiteren Tagesverlauf erhoffen sich Investoren Impulse von der Wall Street, nachdem die Tore der US-Börsen am Montag wegen eines Feiertags geschlossen geblieben waren. Dort geht auch die Bilanzsaison in ihre nächste Runde. Unter anderem öffnen der "Penaten-Creme"-Anbieter Johnson & Johnson Börsen-Chart zeigen und die IT-Firma IBM ihre Bücher.

Der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen in Japan gab am Dienstag ein halbes Prozent nach auf 20.622 Zähler.

An der deutschen Börse steht Linde Börsen-Chart zeigen im Fokus. Der Industriegase-Hersteller will im Zuge der Fusion mit Praxair Aktien im Wert von bis zu sechs Milliarden Dollar zurückkaufen. Das trieb den Kurs vorbörslich um knapp 2 Prozent nach oben.

Im vorbörslichen Aktienhandel stiegen die Papiere der Lufthansa Börsen-Chart zeigen auf Tradegate um 1,7 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Montag, nachdem die Bank Morgan Stanley die Aktie zum Kauf empfohlen hatte.

Eine Verkaufsempfehlung des Investmenthauses Mainfirst setzte die Papiere des Dünger- und Salzkonzerns K+S unter Druck.

Für die Aktien des Konsumgüterkonzerns Henkel Börsen-Chart zeigen zeichneten sich nach einem Minus von fast 10 Prozent am Vortag weitere Verluste ab. Hier belasteten negative Einschätzungen mehrerer Banken und Broker. Der Konzern hatte am Montag mit seinen Prognosen für 2019 bitter enttäuscht.

Anteile von Hugo Boss Börsen-Chart zeigen verteuerten sich nach einem robusten Umsatz des Modekonzerns im vierten Quartal um 1,3 Prozent.

Euro kaum verändert, Pfund unter Druck

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1356 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1362 Dollar festgesetzt.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern gehen die Anleger nach einer pessimistischen Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) zur weiteren Entwicklung der Weltwirtschaft vorerst auf Nummer sicher. Am Morgen waren vergleichsweise sichere Anlagen wie der japanische Yen und US-amerikanische Staatsanleihen gefragt. Zum Wochenauftakt hatte der IWF seine Wachstumsprognose angesichts ungelöster Handelskonflikte und eines drohenden Brexit-Schocks erneut zusammengestrichen.

Nach der Präsentation eines alternativen Brexit-Plans der britischen Premierministerin Theresa May bleibt das Pfund unter Druck. Es verbilligte sich am Dienstag um 0,1 Prozent auf 1,2877 Dollar. "Dass der Brexit für Verunsicherung sorgt, ist nicht allein dem unsinnigen Vorhaben geschuldet, sondern vor allem der seit zwei Jahren vorherrschenden Planlosigkeit der handelnden Personen in London", erläuterte Helaba-Analyst Ralf Umlauf. "Dies zeigte sich gestern erneut, denn der 'Plan B' der Premierministerin erscheint ebenso wenig mehrheitstauglich, wie der mit der EU verhandelte Austrittvertrag."

Im weiteren Tagesverlauf wird mit einem eher impulsarmen Handel am Devisenmarkt gerechnet. Es stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Für etwas Bewegung könnten die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für Deutschland sorgen, die am späten Vormittag auf dem Programm stehen.

Ölpreise durch IWF-Prognose belastet

Die Ölpreise sind am Dienstag gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen kostete am Morgen 62,02 US-Dollar. Das waren 72 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 51 Cent auf 53,29 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern machten Anleger am Morgen einen Bogen um vergleichsweise riskante Anlagen, zu denen auch Rohöl zählt. Nach einer pessimistischen Einschätzung zur weiteren Entwicklung der Weltwirtschaft durch den Internationalen Währungsfonds waren am Morgen eher sichere Anlagehäfen gefragt, wie der japanische Yen oder US-amerikanische Staatsanleihen.

dpa-afx, rtr