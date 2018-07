Börse Dax rutscht weiter ab, RWE legt zu

Nach fünf Tagen mit Kursgewinnen gibt der Dax wieder nach. Auch an der Wall Street werden Anleger vorsichtig. Die Aktien von SAP und Continental geraten unter Verkaufsdruck.

Der Dax Börsen-Chart zeigen hat am Freitag zunächst weiter nachgegeben. Zum Abschluss der Börsenwoche startete der Dax Börsen-Chart zeigen 0,3 Prozent tiefer bei 12.650 Punkten. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex bereits 0,6 Prozent schwächer bei 12.686 Punkten geschlossen.

Zu den wenigen Gewinnern im Dax zählten die Aktien von RWE Börsen-Chart zeigen, die nach einer Empfehlung von Morgan Stanley rund 1 Prozent zulegten.

In der Bilanzsaison schalten die Unternehmen vorübergehend einen Gang zurück: Zu den wenigen Firmen, die zum Wochenschluss ihre Bücher öffnen, gehört der Siemens-Rivale General Electric (GE).

Eine Mixtur aus dem etwas stärkeren Euro , einem schwachen Kursverlauf an der Wall Street und den neuen Sorgen um den Welthandel gibt dabei die Richtung vor. "Der Handelskonflikt schwebt nach wie vor wie eine dunkle Wolke über den Börsen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Für Gesprächsstoff sorgen neuerdings angekündigte Gegenmaßnahmen der Europäischen Union, sollten die USA tatsächlich Strafzölle auf Autos einführen.

Den Kampf um die 200-Tage-Linie, an die sich der Daxam Mittwoch herangepirscht hatte, scheint der deutsche Leitindex nun erst einmal verloren zu haben. Die Linie zeigt den Durchschnitt der vergangenen 200 Börsentage an und gilt bei vielen Investoren als Indikator für den längerfristigen Trend des Leitindexes.

Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg rechnen demzufolge erst einmal mit Gewinnmitnahmen am Aktienmarkt. Zudem verfallen an diesem Freitag Optionen auf Aktien und Indizes. Dies kann die Börsenkurse zusätzlich bewegen.

Empfehlung stützt RWE

Bei den Einzelwerten lohnt sich ein Blick auf die Aktien von RWE . Bei dem Energiekonzern spiegelten sich besser werdende Aussichten noch nicht im Aktienkurs wider, schrieb Analyst Nicholas Ashworth von der US-Investmentbank Morgan Stanley. Aufwärtspotenzial komme zum Beispiel von einer steigenden Profitabilität bei der Stromerzeugung. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Papiere gut 1 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag.

Handelsstreit mit USA wieder im Blick

Daneben richten Investoren ihre Aufmerksamkeit auf den Handelsstreit mit den USA. Zum Einen erhoffen sie sich Hinweise auf den aktuellen Stand vom Sommer-Interview von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

In Washington plädierte am Donnerstagabend der Verband der Automobilindustrie (VDA) für eine komplette Streichung von Handelsschranken. Damit knüpfte der VDA offenkundig an ein Treffen von Vorstandschefs deutscher Autokonzerne mit dem US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, an. Dieser soll Insidern zufolge einen Komplettverzicht auf bestehende Auto-Zölle beider Seiten ins Gespräch gebracht haben.

Wall Street und Nikkei mit Verlusten

An der Wall Street waren die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland abgebröckelt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,5 Prozent tiefer, der Nasdaq verlor 0,4 Prozent. Der S&P500 fiel ebenfalls um 0,4 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei Börsen-Chart zeigen am Freitag um 0,6 Prozent auf 22.639 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg dagegen um 0,6 Prozent auf 2789 Punkte.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax, Dow Jones und andere Indizes in Echtzeit

Euro gibt weiter nach

Der Euro Börsen-Chart zeigen ist am Freitag gestiegen. Die Gemeinschaftswährung profitierte damit weiter von Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump vom Vorabend, der in einem Fernsehinterview die Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed kritisiert hatte. Am Morgen legte der Euro aber nur noch vergleichsweise leicht zu und wurde bei einem Tageshoch von 1,1668 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag deutlich tiefer auf 1,1588 Dollarfestgesetzt.

Am Vorabend hatten Äußerungen des amerikanischen Präsidenten den Dollar belastet. Der Eurokurs war im Gegenzug in kurzer Zeit kräftig gestiegen. Auch kurz vor dem Wochenende hätten die Trump-Aussagen noch nachgewirkt, hieß es von Marktbeobachtern. In einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC sagte Trump, er sei "nicht begeistert" von steigenden Zinsen. Außerdem sagte er: "Es gefällt mir nicht, dass wir all die Arbeit in die Wirtschaft stecken und dann sehe ich wie die Zinsen steigen."

reuters/dpa