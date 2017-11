Börse Dax legt zu, Anleger warten auf Powell

Zur Großbildansicht REUTERS Anhörung vor dem Senat: Der designierte Fed-Chef Jerome Powell

Der Dax startet einen Erholungsversuch. Da der Euro nach seiner jüngsten Rally wieder unter 1,19 US-Dollar gefallen ist, wagen sich einige Käufer an der Börse wieder vor.

Mit Rückenwind von der Wall Street hat der Dax Börsen-Chart zeigen am Dienstag im frühen Handel zunächst zugelegt und die Marke von 13.000 Punkten verteidigt. Am Montag hatte er 0,5 Prozent auf 13.000 Zähler verloren. Wegen des starken Euro und der Verunsicherung über die politische Entwicklung in Berlin hatten einige Anleger am Montag Kasse gemacht.

Der etwas niedrigere Euro zog laut Händlern wieder einige Anleger an. Die Gemeinschaftswährung lag unter der psychologisch wichtigen Marke von 1,19 Dollar, nachdem sie am Montag noch auf ein Tageshoch von 1,1960 Dollar geklettert war. Ein hoher Wechselkurs schmälert die Absatzchancen europäischer Exportunternehmen auf dem Weltmarkt.

Die Gewinne im Dax Börsen-Chart zeigen gingen durch alle Sektoren. Thyssenkrupp Börsen-Chart zeigen führte mit einem Kursanstieg von rund einem Prozent die Gewinnerliste an. Auf der Verliererseite stand BMW ganz oben, mit einem Minus von knapp einem Prozent.

Warten auf Anhörung des künftigen Fed-Chefs

Mit Spannung dürften Investoren auf die Anhörung des künftigen Chefs der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), Jerome Powell vor dem Bankausschuss des US-Senats blicken. Da die Republikaner eine Mehrheit im Senat haben, gilt eine Bestätigung Powells als wahrscheinlich.

Anleger erhoffen sich von seinen Aussagen Hinweise auf die Geldpolitik der Fed 2018. Vor diesem Hintergrund dürften die Anleger auch das am Nachmittag (MEZ) erwartete Verbrauchervertrauen für November nach Lesart des Wirtschaftsverbandes Conference Board abklopfen.

Dow Jones weiter auf Rekordjagd, Amazon auf Rekordhoch

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa kaum verändert. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,1 Prozent höher bei 23.580 Zählern. Der Nasdaq verlor 0,2 Prozent, der S&P500 blieb fast unverändert bei 2601 Punkten.

In Tokio schloss der Nikkei-Index am Dienstag ebenfalls fast unverändert bei 22.486 Punkten. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,1 Prozent auf 3324 Punkte.

Dank eines starken Auftakts beim US-Weihnachtsgeschäft gewannen die Aktien von Amazon Börsen-Chart zeigen am so genannten Cyber Monday, an dem Online-Händler mit Sonderangeboten um Kunden werben, rund 1 Prozent an Wert. Sie waren mit 1213 Dollar zeitweise so teuer wie noch nie.

Erneut Gerüchte um Commerzbank - UBS angeblich interessiert

Zu den wenigen Gewinnern im frühen Handel gehörte die Aktie der Commerzbank. Die schweizerische Bank UBS könnte laut einem Bericht der "NZZ am Sonntag" an Teilen der Commerzbank interessiert sein. Ein Strategieteam der UBS sei "mit Hochdruck daran, verschiedene Szenarien zu prüfen", berichtete die Zeitung mit Berufung auf einen Insider. Allerdings erscheine eine komplette Übernahme der zweitgrößten deutschen Bank laut der Quelle als unwahrscheinlich.

Zu den Großaktionären der Commerzbank zählt der US-Investor Cerberus, der zudem jüngst auch bei der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigeneingestiegen ist. Daraufhin waren erneut Gerüchte aufgekommen, dass die beiden Großbanken eines Tages funktionieren könnten.

Die Zeitung verwies auch darauf, dass der heutige UBS Schweiz-Chef Martin Blessing bis 2016 die Commerzbank Börsen-Chart zeigen geleitet habe. Auch UBS-Präsident Axel Weber sei mit den Geldhaus vertraut, so habe er 2008 als damaliger Bundesbank-Präsident dessen staatliche Rettung koordiniert.

Auf den Verkaufslisten standen unter anderem die Aktien von Infineon Börsen-Chart zeigen, sie verloren ein Prozent und waren schwächster Dax-Wert. Analysten von Morgan Stanley warnten vor einem Ende des weltweiten Mikrochip-Booms. Bereits in Asien hatte das zu Kursverlusten bei Chipherstellern und Elektronikkonzernen geführt.

Im SDax rauschten die Titel von Stabilus um 9 Prozent in die Tiefe. Händler führten das zurück auf Gewinnmitnahmen, da die Umsatzprognose des Auto- und Industriezulieferers unter den Erwartungen der Analysten liege.

