Börsenrally Atempause nach Dax-Rekord, Warten auf die Fed

Der Dax pendelt um die Rekordmarke von 12.500 Zählern. Anleger warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Im Dax legen die Aktien von Fresenius kräftig zu.

Nach einem neuen Rekordhoch im Dax Börsen-Chart zeigen am Vortag und vor der US-Zinsentscheidung herrschte am Mittwoch zunächst Zurückhaltung am deutschen Aktienmarkt. Der deutsche Leitindex sank kurz nach Börsenstart um 0,2 Prozent auf 12.498 Punkte. Am Dienstag hatte er erstmals in seiner Geschichte die Marke von 12.500 Punkten übersprungen.

Der MDax Börsen-Chart zeigen gab um 0,3 Prozent auf 24.756 Punkte nach, hatte am Vortag allerdings erstmals die Marke von 24 800 Punkten geknackt. Im TecDax, wo am ersten Handelstag im Mai die Hürde von 2100 Punkten gefallen war, ging es nun um 0,35 Prozent auf 2118,17 Punkte abwärts. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, verlor 0,11 Prozent.

Fed-Sitzung: Zinserhöhung wohl erst im Juni

Vor der Fed-Entscheidung am Mittwoch Abend haben sich die deutschen Aktienanleger am Mittwoch zunächst bedeckt gehalten. Eine Zinserhöhung der Fed gilt als ausgeschlossen, Experten erwarten aber ein Signal für einen solchen Schritt im Juni. Die Entscheidung wird nach Handelsschluss in Europa bekanntgegeben.

Weitere Hinweise erhoffen sich Börsianer von den Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP am frühen Nachmittag (14.15 Uhr MESZ).

Fresenius mit deutlichen Gewinnen

Zu den größten Gewinnern zählten im Dax Börsen-Chart zeigen im Anfangsgeschäft die Aktien des Gesundheitskonzerns Fresenius Börsen-Chart zeigen mit einem Plus von rund 3 Prozent. Der Gesundheitskonzern hatte im ersten Quartal vom Kauf des spanischen Klinikbetreibers Quironsalud und Zuwächsen bei der Dialysetochter Fresenius Medical Care Börsen-Chart zeigen profitiert und einen 28-prozentigen Gewinnsprung ausgewiesen.

Die ebenfalls im Dax gelisteten FMC konnten mit ihren Zahlen aber weniger punkten - die Aktien begannen wenig verändert.

Allianz steigert Quartalsgewinn um knapp 10 Prozent

Europas größter Versicherer Allianz Börsen-Chart zeigen ist trotz höherer Katastrophenschäden besser ins Jahr gestartet als gedacht. Der operative Gewinn stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als neun Prozent auf 2,9 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern vor seiner Hauptsammlung am Mittwoch in München mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten erwartet. Der Überschuss sackte hingegen um 15 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro ab, übertraf aber ebenfalls die Erwartungen. Im Vorjahreszeitraum hatte die Allianz von einer niedrigeren Steuerquote und Aktienverkäufen profitiert. Für das laufende Jahr erwartet Vorstandschef Oliver Bäte weiterhin einen operativen Gewinn von 10,3 bis 11,3 Milliarden Euro.

Apple enttäuscht, Dialog Semiconductor rutscht ab

Im TecDax rutschten Dialog Semiconductor um über sechs Prozent ab. Der Großkunde Apple Börsen-Chart zeigen hatte die Anleger mit seinem Zwischenbericht nicht überzeugt. Die auf Xetra gehandelten Aktien des iPhone-Herstellers verloren zwei Prozent.

