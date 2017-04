Börse Dax leichter - Gewinnmitnahmen bei Deutscher Bank

Daimler

Der Dax gibt leicht nach. Anleger nehmen nach den Quartalszahlen der Deutschen Bank Gewinne mit.

Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich am Donnerstag leichte Verluste ab. Bereits an der Wall Street hatten die von der neuen US-Regierung vorgestellten Steuerpläne für eine verhaltene Reaktion gesorgt. Der Dax zeigte kurz vor dem Handelsstart ein Minus von 0,3 Prozent auf 12 435 Punkte an. Tags zuvor hatte der Dax mit 12.486 Punkten noch eine neue Bestmarke erreicht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Morgen ähnlich im Minus erwartet.

Gewinnmitnahmen bei Deutscher Bank

Die Aktie der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen gehörten im frühen Handel mit einem Minus von 1,5 Prozent zu den Verlierern im Dax. Das Geldhaus hat seinen Gewinn stärker gesteigert als erwartet. Anleger nehmen nun nach Vorlage der Quartalszahlen Gewinne mit, da die Aktie bereits im Vorfeld der Zahlen stark gestiegen war.

Trump will Steuern deutlich senken - doch Skepsis mit Blick auf die Umsetzung

21





Die mit großen Tönen angekündigte Steuerreform brachte - wie bereits von vielen Seiten befürchtet - wenig Konkretes. Der Mangel an Details könnte am Markt daher für etwas Enttäuschung sorgen, sagte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Fraglich ist zudem laut dem Marktexperten Christian Henke vom Broker IG, ob die Steuerpläne überhaupt vom Kongress verabschiedet werden. Schon bei der Gesundheitsreform habe US-Präsident Donald Trump eine Schlappe erlitten.

Zinsentscheidung der EZB

Bevor am frühen Nachmittag die Europäische Zentralbank mit ihrer Zinsentscheidung in den Fokus rückt und einige US-Konjunkturdaten anstehen, stehen Unternehmensbilanzen im Fokus. Allein aus dem Dax Börsen-Chart zeigen öffnen unter die Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen Bank , BASF Börsen-Chart zeigen , die Lufthansa Börsen-Chart zeigen und Bayer Börsen-Chart zeigen ihre Bücher.

BASF, Bayer und Lufthansa mit Zahlen

Der Lufthansa Börsen-Chart zeigen verhalfen gute Geschäfte mit Fracht und Wartung zum gewöhnlich schwierigen Jahresauftakt überraschend zu schwarzen Zahlen. Unter dem Strich vergrößerte sich das Minus diesmal jedoch im Jahresvergleich von 8 Millionen auf 68 Millionen Euro. Ihre Aktien verloren auf der Handelsplattform Tradegate daraufhin rund 1 Prozent.

BASF Börsen-Chart zeigen und Bayer Börsen-Chart zeigen stiegen vorbörslich auf Tradegate um 0,3 und 1 Prozent. Der Chemiekonzern BASF meldete überraschend starke Quartalszahlen. Die Ziele für das laufende Jahr seien aber im Grund nur bestätigt worden, monierte ein Händler, auch wenn BASF inzwischen damit rechnet, dass der operative Gewinn vor Sondereffekten das obere Ende der angegebenen Spanne erreichen wird. Der vor allem wegen der Übernahmepläne zu Monsanto im Blick stehende Chemiekonzern Bayer hatte am Morgen hingegen seine Jahresziele angehoben, nachdem im ersten Quartal alle Geschäftsbereiche besser als erwartet abgeschnitten hatten

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Nachrichtenticker