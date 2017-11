Börse Dax startet Erholungsversuch - Eon und RWE gefragt

Der Dax startet einen Erholungsversuch. Nach Zahlen von Eon sind die Aktien von RWE und Eon gefragt.

Eine Welle von Firmenbilanzen hat Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch bewegt. Nach seinen Kursverlusten am Vortag im späten Handel startete der Dax am Mittwoch einen Erholungsversuch: Der Dax legte in den ersten Handelsminuten 0,2 Prozent auf 13.412 Punkte zu.

Eon schreibt wieder Gewinne - Eon und RWE legen zu

Aktien von HeidelbergCement Börsen-Chart zeigen legten rund vier Prozent zu, nachdem der Konzern die Gewinnerwartungen im dritten Quartal übertraf. Aktien von Eon Börsen-Chart zeigen stiegen um 1,2 Prozent. Nur neun Monate nach dem 16 Milliarden Euro hohen Fehlbetrag von 2016 fuhr der Versorger bereits wieder einen Nettogewinn von 3,7 Milliarden ein.

Auch die Aktie des Energieversorgers RWE Börsen-Chart zeigensetzten in der Folge der soliden Eon-Zahlen ihre Klettertour fort. Mit einem Kursplus von knapp 90 Prozent seit Januar gehört die RWE-Aktie zu den fünf größten Kursgewinnern im Dax 2017.

Kurseinbruch bei Wirecard

Gesprächsthema auf dem Parkett waren die Kursverluste bei Aktien des Zahlungsabwicklers Wirecard Börsen-Chart zeigen von zeitweise rund sieben Prozent. Händler verwiesen auf einen Bericht der "Süddeutsche Zeitung" zu Internet-Kasinos, der auf den Titel laste.

Wirecard war am Morgen zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Die Firma war in den vergangenen Jahren wiederholt Ziel von unbewiesenen Vorwürfen, bei denen Leerverkäufer von fallenden Aktienkursen profitierten.

Gewinnmitnahmen in Asien

An den asiatischen Börsen haben Anleger am Mittwoch überwiegend Kasse gemacht. Der Tokioter Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen der 225 führenden Werte gab leicht auf 22.913 Punkte ab. Der breiter gefasste Topix kletterte hingegen um 0,2 Prozent und schloss nahe eines Elf-Jahres-Hochs.

Händlern zufolge seien vor allem ausländische Investoren in Erwartung starker Firmenbilanzen kaufbereit. Aktien von exportorientierten Unternehmen wie Sony und Panasonic Börsen-Chart zeigen waren besonders gefragt.

Ein verlangsamtes Exportwachstum in China im Oktober machte Anleger hingegen vorsichtig. Der Standardwerte-Index CSI300 gab 0,2 Prozent nach.

