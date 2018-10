Der Dax steigt Richtung 11.800 Punkte. Die Aktie von Linde haussiert, da die Fusion mit Praxair näher rückt. Der Softwarekonzern SAP erhöht erneut seine Prognose - doch hier nehmen Anleger Gewinne mit.

Weiter aufwärts: Nach dem Rückschlag am Vortag hat der Dax am Donnerstag wieder zugelegt. Zuletzt notierte er 0,5 Prozent im Plus bei 11 788 Punkten.

Größter Gewinner im Dax war die Aktie von Linde mit einem Plus von 7 Prozent: Kurz vor dem Ende der Frist für die Fusion der Gasekonzerne Linde und Praxar können beide Unternehmen offenbar aufatmen. Die amerikanische Wettbewerbsbehörde FTC hat nach Informationen von manager magazin am Mittwoch Praxair mündlich ihre Zustimmung zu dem Deal angekündigt. Das formale Dokument dazu solle in den nächsten Tagen folgen.

Die Zustimmung der USA hat als unsicher gegolten. Anfang Oktober legten Linde und Praxair der FTC dann ein Zusagenpaket vor, um doch noch das "Ok" zu bekommen. Das grüne Licht aus den USA kommt damit gerade noch rechtzeitig: Laut Wertpapiergesetz muss die Fusion spätestens am 24. Oktober abgeschlossen sein.

Fed will Zinsen weiter erhöhen

Nach der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung ist klar: Trotz der heftigen Kritik von US-Präsident Donald Trump wurde über eine weitere Verschärfung der Geldpolitik diskutiert. Eine Reihe vom Mitgliedern sah die Notwendigkeit, den Leitzins künftig zeitweise über das aus ihrer Sicht langfristige Niveau anzuheben.

"Die US-Notenbank Fed macht deutlich, dass sie noch mehrmals an der Zinsschraube drehen möchte. Eine neutrale Zinspolitik ist in den Kursen eingepreist, eine restriktive aber noch nicht", mahnte Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners.

SAP erhöht Prognose, doch Aktie fällt

Im Dax stehten SAP mit Quartalszahlen und einer erneuten Prognoseerhöhung im Fokus. Auf der Handelsplattform Tradegate sank der Aktienkurs jedoch vorbörslich um 2,5 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss. Die Margen des Softwarekonzerns hätten enttäuscht, sagten Händler. Von der Baader Bank hieß es, das dritte Quartal habe ein gemischtes Bild gezeigt. Die Aktien von HeidelbergCement gerieten nach einem vorsichtigeren Gewinnausblick unter Druck.

US-Börsen schließen kaum verändert, Asien schwächer

Die Wall Street hatte auf das Fed-Protokoll zunächst negativ reagiert - wie auch am Morgen die asiatischen Börsen. Letztlich konnten in den USA der marktbreite S&P 500 und der Technologieindex Nasdaq 100 ihre jüngsten Gewinne aber weitgehend verteidigen.

Konjunktursorgen bremsen Asiens Börsen aus

Die Furcht vor einem schwächeren Wirtschaftswachstum in China infolge des Handelskonflikts mit den USA hat Anleger am Donnerstag umgetrieben. In China fiel der Leitindex zeitweise um mehr als zwei Prozent auf den tiefsten Stand seit vier Jahren. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt eine neue Runde von Strafzöllen eingeläutet, China reagierte mit Gegenmaßnahmen. Ministerpräsident Li Keqiang betonte, dass die Wirtschaft der Volksrepublik Gegenwind zu erwarten hat. Er deutete zudem an, dass die chinesische Führung die negativen Effekte des Handelskonflikts mit Konjunkturmaßnahmen abfedern könnte.

Auch die Aussicht auf einen strafferen Kurs der US-Notenbank Fed dämpfte die Kauflust der Anleger. Wie aus dem Protokoll der September-Sitzung hervorgeht, sprachen sich alle Währungshüter für eine Anhebung der Leitzinsen aus. Die Geschlossenheit könnte Erwartungen an den Finanzmärkten nähren, dass der nächste Zinsschritt nach oben bereits im Dezember bevorsteht. Auch die jüngsten Außenhandelsdaten für Japan trübten die Stimmung. Überraschend sanken die Exporte im September auf Jahressicht erstmals seit 22 Monaten.

Nikkei im Minus, Euro kaum verändert

Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen gab 0,8 Prozent auf 22.658 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix-Index fiel um 0,5 Prozent.

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen wurde kaum verändert mit 1,1500 Dollar gehandelt. Zum Yen notierte die US-Währung bei 112,55 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9943 Franken je Dollar und 1,1439 Franken je Euro bewertet.

mit dpa und Reuters