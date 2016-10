Rückkehr der Brexit-Sorgen Pfund im Tiefflug - und Londons Börse auf Rekordniveau

An den Finanzmärkten ist die Brexit-Angst zurück: Hinweise der britischen Premierministerin Theresa May zu den anstehenden Verhandlungen um den Austritt des Landes aus der Europäischen Union (EU) haben die Furcht vor einer "harten" Variante des Brexit befeuert. Das britische Pfund geriet dadurch seit dem Wochenbeginn stark unter Druck, war am Dienstag noch schwächer als unmittelbar nach dem Brexit-Votum und erreichte den schwächsten Wert seit 1985.

Auch die Kurse der britischen Staatsanleihen gaben nach. In diesem Umfeld bemerkenswert: An der Londoner Börse ging es kräftig bergauf. Ein billiges Pfund könnte der britischen Exportwirtschaft nützen, so die Hoffnung vieler Anleger.

An den Finanzmärkten ist indes die Sorge gewachsen, dass der Brexit schneller kommen und härter werden könnte als von manch einem gedacht. Grund dafür ist eine Rede von Premierministerin May beim Parteitag der Konservativen am Sonntag in Birmingham. Die Brexit-Verhandlungen sollen demnach spätestens im März 2017 beginnen. Mit einem sogenannten Great Repeal Bill (Großes Abschaffungsgesetz) solle die "Herrschaft des EU-Rechts über Großbritannien ein Ende nehmen", sagte May. Und: "Wir verlassen die EU nicht, um noch einmal die Kontrolle über die Einwanderung abzugeben."

Das dürfte allerdings gleichzeitig bedeuten, dass Großbritannien auch auf viele Vorteile des Zugangs zum gemeinsamen Binnenmarkt der EU wird verzichten müssen. Bisher sehe niemand einen Weg, wie May ihre Ziele erreichen könne, ohne solche Einbußen beim EU-Zugang hinzunehmen, meint etwa Esther Reichelt, Devisenmarkt-Expertin bei der Commerzbank. "Solange sich in dieser Frage keine gütliche Einigung abzeichnet, bleibt das Pfund deshalb unter Druck."

Sorgen um die Londoner City

Am Dienstag drückten Spekulationen zusätzlich auf die Stimmung, die britische Führung könnte wenig Rücksicht auf den Finanzsektor nehmen. Das britische Pfund fiel daraufhin im Verhältnis zum US-Dollar und zum Euro jeweils auf den tiefsten Stand seit 1985. Ein Pfund kostete zwischenzeitlich nur noch 1,2737 Dollar beziehungsweise 1,1408 Euro.

Mays Parteikollege Steve Baker rief die Finanzindustrie und den Finanzdistrikt "City of London" dazu auf, sich der neuen politischen Realität anzupassen. "Lange Zeit wurde die City als privilegiert angesehen und London wurde zu einer Art Stadtstaat, getrennt vom Rest der Nation", sagte das Mitglied des Haushaltsausschusses im Parlament. Nun gehe es darum, als geeintes Königreich voranzuschreiten.

