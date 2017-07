Boris Becker und die Rohstoffanlagen Warum so viele Promis auf todsichere Tipps hereinfallen

Zur Großbildansicht REUTERS Goldminen-Arbeiter in Nigeria: Beteiligungen an Rohstoffvorkommen sind extrem spekulativ - und haben schon manchen Anleger viel Geld gekostet

Warum lassen sich viele einst erfolgreiche Sportler und Prominente auf extrem riskante Wetten am Finanzmarkt ein? Der persönliche Ehrgeiz und die Sucht nach Erfolg - auch auf neuen Geschäftsfeldern - ist eine große Gefahr, betont Vermögensverwalter Markus Schön.

Für den einstigen Tennisstar Boris Becker sind die Wochen im Juli eigentlich eine besondere Zeit. Juli ist die Zeit des Tennisturniers von Wimbledon, das Becker 1985 als bislang jüngster Spieler aller Zeiten gewann. In diesem Jahr gab es viel über Roger Federer zu lesen, der das Turnier zum insgesamt achten Mal gewann - auch das ein Rekord. Über Becker hingegen liest man andere Schlagzeilen.

Nachdem ein Londoner Gericht Becker vor einigen Wochen nach britischem Recht für "bankrott" erklärt hatte, erhebt nun auch noch sein früherer Geschäftspartner Hans-Dieter Cleven Forderungen im zweistelligen Millionenbereich, die von einem Schweizer Gericht bereits für im Grundsatz gerechtfertigt erklärt wurden. Zeitweise habe er mit den Immobiliengaunern von S&K über den Verkauf seines Elternhauses verhandelt. Angeblich soll Becker sich auch in großem Stil an Rohstoffvorkommen in Nigeria beteiligt haben.

Markus Schön DVAM DVAM Vermögensverwaltung GmbH. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der individuellen Vermögensverwaltung und dem strategischen Finanzmanagement auf überwiegend langfristiger, makroökonomischer Basis. Aktuell hat Markus Schön ein Buch über die Wirtschaftspolitik Donalds Trumps "Twittern zur Planwirtschaft" geschrieben.

Ob dies stimmt und wie es tatsächlich um die Vermögensverhältnisse des 49-Jährigen steht, ist noch nicht geklärt. Grundsätzlich aber sind Prominente wie Becker, die in ihrem Metier extrem erfolgreich waren, äußerst empfänglich für derartige vermeintlich todsichere Tipps in Sachen Geldanlage. Schließlich können sie so den Beweis erbringen, dass Sie auch außerhalb ihrer eigentlichen Profession erfolgreich sind.

Großer Ehrgeiz, große Gefahr

Nur: Woran liegt es, dass Menschen, die Spitzenleistungen im Sport erbracht haben oder als Künstler Millionen von Menschen unterhalten, nicht zufrieden sind, nur mit diesem einen Talent erfolgreich zu sein? Vermutlich ist es eine Kombination aus falsch verstandenem Ehrgeiz und einer gesellschaftlichen Erwartung, dass nach einer erfolgreichen Sportler- oder Künstlerkarriere eben noch mehr kommen müsse. Vielfach liegt es auch am noch jungen Lebensalter gerade bei Sportlern am Ende ihrer aktiven Zeit, dass sie für die kommenden Jahre nach weiteren Herausforderungen suchen.

Wenn zu diesem Ehrgeiz dann die vielfach vorhandene wirtschaftliche Unerfahrenheit hinzukommt, ist die Gefahr groß, auf Berater oder Angebote hereinzufallen, die nicht besonders seriös sind. Schließlich gibt es weltweit immer noch genug Anbieter von Finanzprodukten und ähnlichen Dienstleistungen, die statt des Kundennutzens ausschließlich ihren eigenen wirtschaftlichen Vorteil im Fokus haben. Diese haben dann vielfach den "absolut sicheren Tipp" - häufig für Anlagen im ohnehin wenig transparenten Rohstoffsektor.

Der Reiz der Rohstoffe

Die Geschichte, sich an Rohstoffvorkommen zu beteiligen, die schon aufgrund ihrer Endlichkeit geradezu zwingend im Preis steigen müssen, klingt meist besonders verlockend - zumal, wenn sie von einem Unternehmer aus der entsprechenden Region vorgetragen wird, der die Verhältnisse angeblich bestens kennt und über Insiderwissen verfügt.

Ähnlich ist es mit der Behauptung, an den Kapitalmärkten gebe es bestimmte Mechanismen, die nur wenige Menschen kennen, die dann außergewöhnlich erfolgreich seien. Durch eine - in der Regel sehr hohe - Investition habe man aber nun die einmalige Chance an diesem Wissen teilzuhaben.

Wenn derartige Angebote kommen, schaltet sich bei vielen wohlhabenden, aber wirtschaftlich unerfahrenen Menschen der gesunde Menschenverstand ab.

13





Mal im Ernst: Wenn es die absolut sichere Anlage mit hohen zweistelligen Renditen gäbe oder ein Wissen bestünde, mit dem man an den Kapitalmärkten garantiert immer Gewinne erzielt, welchen Grund gäbe es, diese Investitionschancen oder dieses Wissen mit anderen zu teilen?

Auf diesen berechtigten Einwand reagieren durchtriebene Berater meist mit dem einfachen Hinweis, dass man Partner hinzuziehe, weil man hohe Investitionskosten habe, die allein nicht zu refinanzieren seien. Und dass im Übrigen so viel Geld mit der Anlage zu verdienen sei, dass man davon getrost etwas abgeben könne - natürlich nur an einen kleinen, handverlesenen Kreis.

Seite 1 von 2 1. Teil: Warum so viele Promis auf todsichere Tipps hereinfallen

Warum so viele Promis auf todsichere Tipps hereinfallen 2. Teil: Der ultimativ sichere Tipp

Nachrichtenticker