Börse Mexiko zittert - Peso stürzt vor Trump-Konferenz auf Rekordtief

Donald Trump hält seine erste Pressekonferenz als designierter US-Präsident ab - und in Mexiko geht erneut die Angst vor dem Polit-Rüpel um. Dax-Anleger hoffen dagegen auf positive Impulse aus den USA.

Im Vorfeld der ersten Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten Donald Trump ist die mexikanische Währung Peso auf ein Rekordtief gestürzt. In der Nacht war ein Dollar zwischenzeitlich bis zu 21,8471 Peso wert.

Wegen der hohen Abhängigkeit Mexikos vom Handel mit den USA reagiert der Peso besonders stark auf die politischen Entwicklungen im nördlichen Nachbarland. Seit dem Wahlsieg Trumps im November hat der Peso circa 19 Prozent an Wert eingebüßt.

Neben der anstehenden Pressekonferenz in den USA haben laut Händlern auch am Vortag veröffentlichte Zahlen zur Peso-Schwäche beigetragen, denen zufolge Mexikos Zentralbank in der vergangenen Woche 1,82 Milliarden Dollar ihrer Währungsreserven verkauft hat, um den Peso zu stützen. Einen deutlichen Absturz der Währung hatte sie damit nicht verhindern können.

Mit Spannung wird unter anderem erwartet, inwieweit Trump bei seiner Pressekonferenz Signale zur künftigen Handelspolitik geben wird. Der Republikaner setzt auf wirtschaftliche Abschottung, er stellt das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (Nafta) infrage und er will Strafzölle auf mexikanische Waren erheben. Unklar ist bislang, was von seinen Plänen in welcher Härte er tatsächlich umsetzen will und kann.

Der Dax dürfte auch zur Wochenmitte zunächst eine klare Richtung vermissen lassen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Stunde vor Handelsstart ein Minus von lediglich 0,06 Prozent auf 11.576 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte ebenfalls kaum verändert starten.

In den vergangenen fünf Handelstagen hatte sich der Dax jeweils erfolglos an der Hürde von 11.600 Punkten versucht. Per Saldo trat er dabei in einer engen Spanne auf der Stelle. Es fehlt weiterhin neuer Schwung.

Auch die deutschen Anleger warten nun auf die erste Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten Donald Trump seit seinem Wahlsieg im November. Sie soll kurz vor Xetra-Schluss beginnen. Zuletzt hatte die Unsicherheit um Trumps künftige Politik die Gewinne am deutschen Aktienmarkt etwas begrenzt.

In den USA war der Dow Jones Industrial am Vortag abermals an der bisher unerreichten Marke von 20.000 Punkten gescheitert. Aus Asien kamen am Mittwoch unterschiedliche Vorgaben: In China notierten die Festlandbörsen im Minus, während es in Japan nach drei Verlusttagen für den Leitindex Nikkei wieder nach oben ging.

