Nach Rekord an der Wall Street Dax nahe 12.000 Punkten - "Nicht nur Trump stützt die Börse"

Zur Großbildansicht REUTERS Wall Street: Der Dow Jones hat die Marke von 20.000 Zählern geknackt. In Frankfurt legt der Dax weiter zu

Nach dem Rekord an der Wall Street greifen Anleger auch in Asien und Europa weiter zu. Der deutsche Leitindex Dax nimmt am Donnerstag die Marke von 12.000 Zählern in den Blick.

Kaufrausch an der Börse: Nach dem Sprung über die Marke von 11.800 Punkten im Dax Börsen-Chart zeigen nimmt der deutsche Leitindex am Donnerstag die runde Marke von 12.000 Zählern ins Visiert. Am Vormittag notierte der Dax Börsen-Chart zeigen 0,6 Prozent fester bei 11.870 Zählern.

Wie schon am Vortag tankt der deutsche Aktienmarkt seine Kraft auch aus den starken Vorgaben der Wall Street. Dort hatte der wichtigste US-Börsenindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen zur Wochenmitte erstmals die historische Hürde von 20.000 Punkten hinter sich gelassen und ein Rekordhoch markiert. Die gute Stimmung hatte auch den Dax Börsen-Chart zeigen aus seiner seit Anfang des Jahres vorherrschenden Lethargie gerissen und ihn auf den höchsten Stand seit Mai 2015 katapultiert.

Auch in Europa ging es aufwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte am Donnerstag Vormittag ebenfalls im Plus.

"Nicht nur Trump stützt die Börse"

Die positive Grundstimmung werde nicht allein von den Hoffnungen auf einen Wirtschaftsboom unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump genährt, betonte Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Research. "Die europäische Wirtschaft wächst zwar verhalten, aber kontinuierlich." Dies schlage sich unter anderem in der überraschend guten Kauflaune der deutschen Verbraucher nieder.

Deutsche Bank setzt Kursrally fort - Aktie nahe 20 Euro

Zu den größten Kursgewinnern im Dax gehörten erneut die Bankenwerte Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen und Commerzbank Börsen-Chart zeigen. Die Papiere der Deutschen Bank setzten sich mit einem Plus von 2,5 Prozent auf 19,95 Euro an die Dax-Spitze. Seit Ende September hat sich das Papier seit Erreichen des Rekordtiefs von 9,95 Euro glatt verdoppelt.

Auch FMC erholt sich

Zu den Favoriten im Dax Börsen-Chart zeigen zählte Fresenius Medical Care Börsen-Chart zeigen mit einem Kursplus von drei Prozent. Der Gesundheitskonzern errang im Streit mit den US-Behörden um Zuschüsse für Dialyse-Patienten einen weiteren Punktsieg.

Im Technologie-Index TecDax brachen dagegen die Aktien der Software AG um 5,2 Prozent ein. Der Anbieter von Unternehmenssoftware hatte ein Quartalsergebnis unter Markterwartungen bekanntgegeben.

Börsen in Asien legen deutlich zu

Die Börsen in Asien haben am Donnerstag im Sog der Wall Street zugelegt. Anleger griffen beherzt zu, nachdem der Dow-Jones-Index in New York erstmals die Schallmauer von 20.000 Punkten durchbrochen hatte. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen 1,8 Prozent im Plus bei 19.402 Punkten, dem höchsten Stand seit drei Wochen. Der MSCI-Index für Aktien der Region Asien-Pazifik ohne Japan notierte 0,8 Prozent fester auf einem Niveau, dass er zuletzt vor mehr als einem Vierteljahr erreicht hatte.

In den USA kehrte zuvor die Hoffnung zurück, dass der neue Präsident Donald Trump eine Wirtschaftspolitik verfolgen wird, von der Unternehmen in erster Linie profitieren dürften. Insbesondere Spekulationen auf große Konjunkturpakete mit massiven Steuersenkungen feuerten die Kauflaune an.

"Die Begeisterung heute geht hauptsächlich auf die starken US-Börsen zurück", sagte Takuya Takahashi von Daiwa Securities in Tokio. Aber auch Geschäftszahlen japanischer Unternehmen würden für gute Stimmung sorgen.

Gefragt waren auch Finanztitel. Mitsubishi UFJ Financial etwa kletterten um 4,3 Prozent, Sumitomo Mitsui Financial um 3,1 Prozent. Im Schnitt zogen Bankenwerte 3,4 Prozent an.

Gleichzeitig hoffen die Anleger auf eine gute Berichtssaison, die dem Markt neue Impulse geben könnte. Während hierzulande Unternehmensresultate bisher noch eher langsam hereintröpfeln, ist der Zahlenreigen in den USA bereits in vollem Gange.

Zahlenreigen im Dax

Von Konjunkturseite ist nach Einschätzung von Dirk Gojny von der National-Bank indes an diesem Tag eher nur wenig Rückenwind für den Markt zu erwarten. So haben die Investoren in Deutschland den Konsumklimaindikator der Marktforschungsgesellschaft GfK zu verarbeiten. "Der GfK dürfte signalisieren, dass die Deutschen weiterhin guter Konsumstimmung sind", schätzte Gojny.

Auf Unternehmensseite steht am Morgen vor allem der Technologiesektor im Fokus, darunter Deutschlands zweitgrößter Softwarekonzern mit Zahlen: Die Software AG hat im vergangenen Jahr in ihrer Wachstumssparte die eigenen Ziele verfehlt. Die Aktien verloren vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate knapp fünf Prozent gegenüber dem Vortagesschluss.

Infineon Aktie klettert weiter

Infineon -Aktien könnten indes von gute Zahlen und optimistischen Aussagen des südkoreanischen Konkurrenten Hynix und von STMicro profitieren. Vorbörslich legten die Titel um rund 0,80 Prozent auf knapp 16,99 Euro zu - damit kratzen sie an dem im November erreichten 15-Jahreshoch von 17,03 Euro.

