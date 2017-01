Britische Börse beendet Rekord-Rally Trumps vergiftetes Versprechen an die Briten

Donald Trump will "sehr schnell" ein neues Handelsabkommen mit Großbritannien aufsetzen. Hinter diesem Getöse steckt Kalkül: Je früher Großbritannien schwach wird, desto besser für Trump.

Brexit - wann kommt der Abschied der Briten aus Europa, und auf welche Weise werden sich EU und Großbritannien trennen? Einen Tag vor der mit Spannung erwarteten Rede von Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat der britische Leitindex FTSE 100 Börsen-Chart zeigen die längste Gewinnserie seiner 33jährigen Geschichte beendet. Der Index gab am Montag um 0,1 Prozent nach, nachdem er zuvor 14 Handelstage in Folge geklettert war und seine Gewinne seit dem Brexit-Votum im Sommer auf mehr als 20 Prozent ausgebaut hatte. Binnen 12 Monaten hat der FTSE 100 um 26 Prozent zugelegt und damit mehr als doppelt so stark wie der deutsche Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen.

Die Kursrally des FTSE hat weniger mit der Stärke der britischen Wirtschaft zu tun, als mit dem Kollaps des britischen Pfund. Das Pfund Sterling ist im Vergleich zum Dollar auf den tiefsten Stand seit 31 Jahren gefallen: Davon profitieren zahlreiche global tätige Konzerne, die im FTSE gelistet sind und ihre im Ausland erzielten Gewinne in heimischen Pfund gerechnet in die Höhe schrauben. Ein zweiter Kurstreiber neben der Pfundschwäche ist die Erholung der Rohstoffpreise: Der im FTSE gelistete Minen-Betreiber Anglo American hat seinen Börsenwert binnen Jahresfrist mehr als vervierfacht.

Ein "rascher Deal" wird nicht kommen

Das Ende der Gewinnserie im FTSE fällt mit Äußerungen Donald Trumps zusammen, der Großbritannien zu seiner Brexit-Entscheidung beglückwünscht hat und ein rasches bilaterales Handelsabkommen zwischen der USA und Großbritannien in Aussicht gestellt hat. Das klingt ganz anders als die Worte des scheidenden US-Präsidenten Barack Obama, die Briten könnten sich im Falle eines Brexit bei den Verhandlungen eines neuen Handelsabkommens "hinten anstellen".

Doch selbst Brexit-Fans wissen, dass zwischen den großen Tönen des künftigen US-Präsidenten und der wirtschaftlichen Realität oft eine große Lücke klafft. Solange Großbritannien noch Mitglied der EU ist, kann das Land kein Handelsabkommen mit den USA unterzeichnen. Und selbst wenn Theresa May am Dienstag einen klaren Schnitt und rasche Austrittsverhandlungen als Ziel formulieren sollte, dürften die Verhandlungen darüber mindestens zwei Jahre dauern. Dass man "sehr schnell" ein Handelsabkommen erzielen werde, ist daher typisches Trump-Getöse.

Trump will nicht Großbritannien stärken - sondern die EU schwächen

Und auch die "Brexiteers" wissen: Trumps Ziel ist nicht, Großbritannien zu stärken, sondern die EU zu schwächen. In Trumps "America first" Welt ist jede Art von Bündnis, das als Gegengewicht zu den USA gelten könnte, eine Bedrohung, die es zu schwächen gilt. Dass ein Handelsraum wie die EU in viele kleine, unbedeutende Nationalstaaten zerfällt, die um die Gunst der Großmächte konkurrieren, ist für Trump eine verlockende Vorstellung - entsprechend kräftig warb er für ein Comeback der Nationalstaaten in Europa. Selbst schlichte Gemüter wie Nigel Farage wie Nigel Farage ahnen, warum Trump den wieder aufkommenden Nationalismus nach Kräften stärkt.

Der britischen Börse stehen nun unruhige Tage bevor. Die Party im FTSE 100 Börsen-Chart zeigen war getrieben von der Schwäche der eigenen Währung - und Trumps vergiftete Versprechen basieren auf dem Wunsch nach vielen neuen, schwachen Partnern. In Trumps Welt, in der es keine Partner, sondern nur Konkurrenten gibt, soll Großbritannien den Verfall der EU vorantreiben.

