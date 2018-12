Die britische Premierministerin Theresa May hat ihr Misstrauensvotum überstanden. Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt nach zwei Gewinntagen erst einmal positiv. Auch die Vorgaben aus Übersee sind positiv. Im Fokus der Anleger steht nun die Ratssitzung der EZB.

Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geht vorerst weiter. Der Dax Börsen-Chart zeigen ist am Donnerstag mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet und hat die Marke von 11.000 Zählern wieder in den Blick genommen. Bereits am Dienstag und Mittwoch hatte der Dax dank Spekulationen auf eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China zugelegt. Zuletzt notierte der Dax Börsen-Chart zeigen 0,4 Prozent im Plus bei 10.980 Zählern. Zu den Gewinnern im Dax gehörten die Aktien von Wirecard Börsen-Chart zeigen und Fresenius Börsen-Chart zeigen, deren Aktien ihre Erholung fortsetzten.

Aufatmen können Anleger nach der Abstimmung in London dennoch nicht, sagten Börsianer. Weiterhin sei unklar, wie es mit dem Brexit weitergehe und ob die Scheidungsvereinbarung zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU durch das britische Parlament komme.

Am Nachmittag richten Investoren ihre Aufmerksamkeit auf die Pressekonferenz von EZB-Chef Mario Draghi. Er wird voraussichtlich das Ende der Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank zum Jahresende verkünden. Börsianer erhoffen sich zudem Details zur geplanten Reinvestition von Geldern fällig werdender Bonds.

Die Wall Street hatte am Mittwoch mit Kursgewinnen geschlossen. Der Dow-Jones-Index Börsen-Chart zeigen der Standardwerte ging mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 24.527 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P-500 gewann 0,5 Prozent auf 2651 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Börsen-Chart zeigen stieg um rund ein Prozent auf 7098 Stellen.

In Tokio lag der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen der 225 führenden Werte am Donnerstag rund ein Prozent höher.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit

Wacker Chemie und Tom Tailor unter Druck

Vorbörslich verloren die Aktien von Wacker Chemie Börsen-Chart zeigen auf Tradegate 2,3 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss. Wegen voraussichtlich schwacher Preise für Produkte des Chemiekonzerns senkte die Berenberg Bank die Papiere auf "Verkaufen". Eine Hochstufung der Aktien des Schmiermittelherstellers Fuchs Petrolub auf "Kaufen" durch die Bank HSBC ließ den Kurs vorbörslich um 2,5 Prozent zulegen.

Aktien der Modekette Tom Tailor Börsen-Chart zeigen büßten nach der zweiten Gewinnwarnung seit September 11 Prozent ein. Die Hamburger erwägen nun einen Verkauf der Filialmarke Bonita.

Euro vor EZB-Ratssitzung kaum verändert

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Donnerstag vor geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1370 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1346 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf Entscheidungen der EZB-Notenbanker, die am frühen Nachmittag veröffentlicht werden. Die Währungshüter dürften nach der Ratssitzung das offizielle Ende des Kaufprogramms für Anleihen verkünden. Außerdem werden am Markt neue Prognosen der EZB zur weiteren konjunkturellen Entwicklung und zur Preisentwicklung in der Eurozone mit Spannung erwartet.

Das britische Pfund konnte die kräftigen Kursgewinne vom Vortag nahezu halten. Premierministerin Theresa May hatte am Vorabend die Misstrauensabstimmung um ihr Amt als konservative Parteichefin gewonnen.

Börsen in Asien mit Gewinnen

Eine weitere Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat den Börsen Asiens am Donnerstag Rückenwind verliehen. So bestellte China in größerem Umfang Sojabohnen in den USA - ein Schritt der als weiteres Entgegenkommen im Zollstreit gesehen wird. Käufe von Sojabohnen durch chinesische Kunden waren eingebrochen, nachdem China dieses US-Produkt als Gegenmaßnahme auf die Zölle von US-Präsident Donald Trump mit Extra-Einfuhrzöllen belegt hatte.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen legte um 1,55 Prozent auf 3219,69 Punkte zu und der Hongkonger Hang-Seng-Index gewann zuletzt etwa mehr als ein Prozent auf 26 475,40 Zähler.

Für den japanischen Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen ging es um knapp 1 Prozent auf 21 816,19 Punkte aufwärts

Mit Nachrichtenagenturen