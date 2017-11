US-Börse plant Future auf Bitcoins Bitcoin über 6600 $ - und unterwegs zum Finanz-Establishment

Bitcoin im Höhenflug: Bald wird es auch Future-Kontrakte auf die Krypto-Währung geben

Der Preis des Bitcoins steigt und steigt. Am Mittwoch erreichte die Krypto-Währung zunächst erstmals einen Kurs von mehr als 6500 Dollar und kurz darauf am gleichen Tag sogar mehr als 6600 Dollar. Laut der Branchenplattform Coinmarketcap stieg der Wert aller Digitalwährungen zusammen damit auf die Rekordsumme von 184 Milliarden Dollar. Das entspricht ungefähr dem summierten Börsenwert der US-Großbanken Goldman Sachs Börsen-Chart zeigen und Morgan Stanley Börsen-Chart zeigen.

Kein Wunder, dass Beobachter immer wieder betonen, dass es sich bei der rasanten Bitcoin-Hausse um eine Spekulationsblase handeln dürfte, die vermutlich irgendwann platzen werde. Noch Anfang des Jahres kostete ein Bitcoin schließlich weniger als 1000 Dollar.

Eine Ankündigung vom US-Finanzmarkt deutet allerdings in eine andere Richtung: Dort hat die CME Group, immerhin die größte Terminbörse der Welt mit Sitz in Chicago, jetzt angekündigt, noch in diesem Jahr einen Future-Kontrakt auf den Bitcoin auf den Markt bringen zu wollen. Die CME begründete ihren Schritt mit einem gestiegenen Kundeninteresse.

Die Pläne der Börsengesellschaft gelten als einer der Gründe für den jüngsten Preisanstieg des Bitcoin. Denn mit einem Future auf den Bitcoin hätten Banken und andere Finanzinstitutionen künftig die Möglichkeit, sich gegen starke Preisschwankungen und damit böse Überraschungen beim notorisch volatilen Bitcoin-Preis abzusichern. Das könnte künftig weitere Investoren in den Markt locken, denn der Bitcoin rückt auf diese Weise näher an etablierte alternative Geldanlagen wie etwa Gold Börsen-Chart zeigen, Öl oder andere Rohstoffe.

Hintergrund: Das Geschäft mit Cybergeld boomt derzeit. Bitcoin ist das größte und bekannteste davon. Seit Jahresbeginn hat sich der Bitcoin-Wert versechsfacht, allein seit Mitte September verdoppelt. Die Währung unterliegt aber auch starken Schwankungen. Sie wird zum Teil sehr kritisch gesehen. Der Chef der US-Großbank JP Morgan, Jamie Dimon, bezeichnete die Währung beispielsweise als "Betrug" und die chinesischen Behörden verboten Börsengänge von Krypto-Währungen.

Lloyd Blankfein dagegen, Chef der US-Großbank Goldman Sachs, machte kürzlich auf Twitter publik, dass sich sein Institut ernsthaft mit dem Bitcoin beschäftige und noch zu keinem abschließenden Urteil gekommen sei. Die Ankündigung der CME Group dürfte das Interesse von Goldman Sachs jedenfalls kaum gedämpft haben.

Lesen Sie exklusiv in mm: Wie sich eine Berliner WG mit Bitcoins die Taschen voll macht

Falls Sie beim Bitcoin-Preis von mehr als 6500 Dollar noch in den Hype einsteigen wollen - hier ein Überblick über die wichtigsten Wege, auf denen Jedermann in Bitcoins investieren kann:

