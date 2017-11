Kryptowährung Bitcoin schwankt um 2000 Dollar binnen 24 Stunden

Zur Großbildansicht Getty Images Bitcoin-Boom und Bitcoin-Crash: Rauf, runter, rauf

Die Internet-Währung Bitcoin Börsen-Chart zeigen hat ihre Achterbahnfahrt am Donnerstag fortgesetzt. Auf der größten und liquidesten Plattform Bitstamp, die in Luxemburg ansässig ist, schwankte der Kurs des virtuellen Geldes um die in dieser Woche erstmals geknackte 10.000-Dollar-Marke. Einem Tagestief von 9708 Dollar stand ein Hoch von über 10.618 Dollar gegenüber.

Am Mittwochvormittag war der Preis auf kleineren Plattformen zeitweise über 11.000 Dollar für eine Bitcoin-Einheit gesprungen. In der Spitze wurde ein Hoch von 11.400 Dollar markiert, ehe es im US-Handel wieder bis auf 9500 Dollar nach unten ging. Das bedeutet eine Schwankung von rund 2000 Dollar binnen weniger Stunden - solche Schwankungen innerhalb eines Tages sind bei der Digitalwährung jedoch nicht ungewöhnlich.

Lesen Sie auch: Acht Wege, um auf den Sturz des Bitcoin zu setzen

"Alles was hoch steigt, fällt um so schneller wieder runter - wenn die Zeit gekommen ist", sagte James Hughes, Marktanalyst beim Brokerhaus Axitrader. Warnungen über eine aufgeblähte Spekulationsblase blieben bislang ohne Wirkung am Markt. Im Gegenteil: Die in London ansässige Blockchain.info - eine der größten Bitcoin-Anbieter - teilte Reuters am Mittwoch mit, dass eine Rekordzahl neuer Nutzer sich schon am Dienstag angemeldet habe.

9





Neue Bitcoins werden durch sogenanntes "Mining" erzeugt. Alle Transaktionen in der Cyber-Währung werden verschlüsselt und in eine Datenbank geschrieben, die sogenannte Blockchain.

Hintergrund für den enormen Kursanstieg des Bitcoin ist die Erwartung, dass die renommierte US-Börse CME noch dieses Jahr einen Future auf Bitcoin auflegt. Mit einem solchen Finanzprodukt würden Invesotren leichteren Zugang zu der virtuellen Währung haben und sie könnten auf steigende oder fallende Kurse wetten.

Lesen Sie auch: Die Blase ihres Lebens - wie eine Berliner WG mit dem Bitcoin zockt