Börsenprofi Markus Zschaber zeigt Ein stetig starkes GE, eine Chance bei Continental - und ein duftiges Investment

Symrise

Vor rund einem Jahr, im Oktober 2015, habe ich den niedersächsischen Duft- und Aromahersteller "Symrise" Börsen-Chart zeigen in diesem Format vorgestellt. Es ist genug Zeit vergangen, um ein erstes Zwischenfazit zu ziehen. Das in Holzminden ansässige Unternehmen ist ein weltweit agierender Produzent von Duft- und Aromastoffen, die Anwendung in der Nahrungsmittel-, Parfümerie- und Kosmetikindustrie finden. Dazu produziert das Unternehmen an 40 Standorten weltweit über 30.000 Produkte, aus meist natürlichen Rohstoffen. Das im MDax gelistete Unternehmen besitzt derzeit einen globalen Marktanteil von rund 12 Prozent und liegt damit auf Platz 4 der Branche.

Symrise setzt vor allem auf einen stetigen, organischen Wachstumskurs, der auch immer wieder durch die Übernahme von Mitbewerbern begleitet wird. Solide Bücher runden den positiven Gesamteindruck ab. Durch diese Qualität hat sich Symrise im zurückliegenden Jahr deutlich besser entwickelt als die Vergleichsmaßstäbe Dax und MDax. Nicht nur in der Performance hat die Symrise-Aktie die Nase vorn, sondern auch der niedrigeren Volatilität.

Continental

