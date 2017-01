Stockpicking im Aufschwung Zwei Geheimtipps für Anleger in der Trump-Hausse

Optimisten wie Pessimisten werden Mittwoch, den 25. Januar 2017, in mehr oder weniger guter Erinnerung behalten. Denn an diesem Tag hat der amerikanische Dow Jones Index zum ersten Mal in seiner Geschichte den Stand von 20.000 Punkten erreicht. Die anziehenden Kurse an den Aktienbörsen sind jedoch ein weltweites Phänomen.

Der MSCI All Country World Index iShares hat sein altes Hoch aus dem Frühjahr 2015 übertroffen und liegt ebenfalls auf Rekordniveau. Dieser Index setzt sich zusammen aus 23 Märkten entwickelter Länder und 23 Emerging Markets. Er repräsentiert 85 Prozent des Weltaktienmarktes. Die größte Komponente darin sind die USA mit 53 Prozent des Gewichtes.

Zur Person Georg Thilenius ist geschäftsführender Gesellschafter der bankunabhängigen Vermögensverwaltung Dr. Thilenius Management in Stuttgart. Das Unternehmen unterliegt der Aufsicht der Bafin. ist geschäftsführender Gesellschafter der bankunabhängigen Vermögensverwaltung Dr. Thilenius Management in Stuttgart. Das Unternehmen unterliegt der Aufsicht der Bafin.

Ein großer Teil des Zuwachses der letzten Zeit geht damit auf das Konto der USA. Wer die amerikanische Sonderkonjunktur am Aktienmarkt dabei eliminieren möchte und ein klares Bild für die Aktienmärkte außerhalb der USA haben möchte, nimmt den Vanguard FTSE All-World Ex-US Index. Wie der Name sagt, umfasst dieser Index nahezu die gesamte Welt außer den USA. Dieser Index liegt jetzt auf dem höchsten Niveau seit der Mitte 2015. Zwar liegt er noch deutlich unter dem Hoch aus dem Jahr 2015, die kräftige Bewegung der letzten Zeit bestätigt jedoch, dass der Anstieg in Amerika auch von den anderen Aktienmärkten mit unterstützt wird.

Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn die Aktien weltweit und einigermaßen synchronisiert steigen. Der Vanguard Index enthält Aktien aus 50 Ländern. Sein größtes Gewicht sind Europa mit 44 Prozent, die Region Asien Pazifik mit 30 Prozent und die Emerging Markets mit 18 Prozent. Kanada ist auch enthalten.

Wer nun in der Heimat bleiben und wissen möchte, was Europa macht, kann sich den Dow Jones Europe-Ex UK ansehen. Dieser hat gerade das alte Hoch aus dem Jahr 2016 überwunden und steht jetzt auf dem höchsten Niveau der letzten 12 Monate. In diesem Index ist Kontinentaleuropa außer England enthalten. Diese Märkte waren sogar seit Mitte 2014 in einem Abwärtstrend. Die Kurssteigerungen der letzten Tage zeigen, dass dieser lang etablierte Abwärtstrend geendet hat und höhere Aktienkurse in Europa zu erwarten sind.

Dies ist auch eine gute Nachricht für die USA, da die Kursrückgänge in Europa zwischen Mitte 2015 und Anfang 2016 auch die Schwäche in den USA im letzten Frühjahr mit veranlasst haben. Tiefkurse in Europa im letzten Februar, Juni und November haben zum Anstieg der Aktienmärkte in USA in diesen Zeiten beigetragen. Für Europa ist dieser Ausbruch das beste Signal der Märkte in zwei Jahren. Damit ist das Anziehen der Märkte in der letzten Zeit nicht auf die USA beschränkt, sondern die sogenannte Marktbreite erstreckt sich auch auf Europa, was als gutes Zeichen für die weitere Entwicklung dient.

Anleger, die sich entsprechend positionieren wollen, sind nach unserer Meinung gut beraten, die Branchenrotation der letzten Zeit seit der amerikanischen Wahl im November 2016 zu beachten. Hier sind zum ersten Mal seit vielen Jahren zyklische Werte aus Industrie, Banken und Rohstoffen die Anführer. Die nicht-zyklischen Werte wie Lebensmittel und Pharmaindustrie sind dahinter zurückgeblieben. Zwei große und bekannte Unternehmen, die gut in dieses Bild passen, sind in Deutschland die BASF Börsen-Chart zeigen, das weltgrößte Chemieunternehmen mit starken Produktionsstandorten in USA sowie der amerikanische Flugzeugbauer Boeing Börsen-Chart zeigen.

Das Kursgewinnverhältnis der BASF für das Jahr 2017 liegt bei 17, etwas höher als der Dax Börsen-Chart zeigen, aber angesichts der Qualität des Unternehmens und der weltweiten Präsenz angemessen. Der jetzige Kurs von 90 Euro ist gleichzeitig der Höchstkurs der vergangenen zwölf Monate. Boeing baut nicht nur die bekannten Zivilflugzeuge, sondern hat eine ebenso starke Präsenz im Verteidigungsgeschäft, das von kräftig wachsenden Ausgaben der neuen amerikanischen Regierung profitieren wird.

Das Kursgewinnverhältnis für die nächsten zwölf Monate von Boeing liegt bei 18; die Gewinnerwartungen sind ein Zuwachs von 31 Prozent für das nächste Jahr, und ungefähr 11 Prozent für die nächsten fünf Jahre. In den letzten zwölf Monaten hat die Aktie 35 Prozent zugelegt.

