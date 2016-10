Börse Yellens Worte setzen Dax unter Druck

Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag mit leichten Verlusten gestartet. Der Dax Börsen-Chart zeigen büßte in den ersten Handelsminuten 0,4 Prozent auf 10.5367 Punkte ein. Am Freitag noch hatte der Leitindex mit einem kräftigen Plus geschlossen und so einen Wochengewinn von 0,85 Prozent eingeheimst.

Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,4 Prozent auf 21.228 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen sank um 0,3 Prozent auf 1772 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen gab um 0,5 Prozent auf 3011,7 Punkte nach.

Börsianern zufolge drückten neben den überwiegend schwächelnden Börsen Asiens sowie rückläufigen Ölpreisen die Aussagen der US-Notenbankpräsidentin auf die Stimmung.

Janet Yellen hatte am Freitagabend gesagt: "Wenn sie zu lange beibehalten wird, dann könnte eine lockere Geldpolitik Kosten haben, die die Vorteile überwiegen." Dies könne "man sehr wohl als weiteren Schritt zur Vorbereitung des Zinsschrittes im Dezember werten", sagte Analyst Dirk Gojny von der National-Bank in Essen.

