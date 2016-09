Dax bricht ein Deutsche Bank im freien Fall

REUTERS

Der Dax rutscht deutlich ab. Die Aktie der Deutschen Bank fällt unter die 11-Euro-Marke auf ein Rekordtief. Vor der ersten TV-Debatte Clinton gegen Trump fürchten Anleger einen Erfolg Trumps.

Abverkauf: Der Dax Börsen-Chart zeigen hat am Montag seine Verluste im Handelsverlauf deutlich ausgebaut und notierte zum Schluss des Xetra-Handels um 2 ,1 Prozent schwächer bei 10393 Zählern. Damit ist der Großteil der Gewinne aus der Vorwoche bereits wieder aufgebraucht.

Größter Verlierer im Dax war erneut die Aktie der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen, die um rund 7,5 Prozent auf 10,55 Euro nachgab. Damit notiert das Papier auf Rekordtief. Anleger fürchten um die Kapitalausstattung der Deutschen Bank, seit die US-Behörden eine Forderung in Höhe von 14 Milliarden Dollar gegen das Geldinstitut gerichtet hatten. Börsianer führten den erneuten Kursrutsch auch auf einen Bericht im "Focus" zurück, wonach die Bundesregierung nicht bereit ist, dem größten deutschen Geldhaus mit Staatshilfen unter die Arme zu greifen. Staatshilfen im Wahljahr 2017 schließe die Kanzlerin kategorisch aus, berichtete das Magazin unter Berufung auf Regierungskreise.

Wall Street startet mit Verlusten - erstes TV-Duell Clinton / Trump

In den USA gaben Dow Jones Börsen-Chart zeigenund Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen im frühen Handel jeweils um 0,7 Prozent nach. Gespannt warten Investoren darauf, wer aus dem TV-Duell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump als Sieger hervorgeht. Grundsätzlich sind sich viele Analysten einig, dass ein Wahlerfolg des Populisten Trump das größere politische und wirtschaftliche Risiko mit sich brächte. Dementsprechend könnten die Reaktionen an den Finanzmärkten eher negativ ausfallen, sollte Trump seine Siegchancen am 8. November heute Nacht ( ab 3 Uhr MESZ) verbessern.

Anleger fürchten Kapitalerhöhung bei der Deutschen Bank

"Die Regierung hat damals bei der Commerzbank Börsen-Chart zeigen die Kohlen aus dem Feuer geholt, und Anleger reagieren enttäuscht, weil sie das bei der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen offenbar nicht machen würde", sagte Analyst Heino Ruland von Ruland Research. Eine Kapitalerhöhung bei der Deutschen Bank werde nun immer wahrscheinlicher, fügte ein Aktienhändler hinzu. "Da wird wohl etwas Größeres kommen."

Das US-Justizministerium fordert von dem Kreditinstitut zur Wiedergutmachung für Tricksereien auf dem US-Immobilienmarkt eine Strafzahlung von umgerechnet gut zwölf Milliarden Euro. Die Frankfurter, die nur noch auf einen Börsenwert von gut 14 Milliarden Euro kommen, versuchen die Summe noch deutlich zu drücken. Seit dem Bekanntwerden der Strafforderung stehen die Aktien der Deutschen Bank massiv unter Druck. Auch die Aktie der Commerzbank baute am Montag ihre Verluste auf mehr als 3 Prozent aus.

Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen deutschen Unternehmen verlor am Montagmorgen 0,8 Prozent auf 21.404 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen gab um 0,9 Prozent nach.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen fiel um 0,94 Prozent auf 3003 Punkte zurück

Ifo-Geschäftsklima hellt sich deutlich auf

Trotz des schwierigen weltwirtschaftlichen Umfelds hat sich die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Firmen im September deutlich verbessert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 109,5 Punkte von 106,3 Zählern im Vormonat, wie das Münchner Institut am Montag zu seiner Umfrage unter 7000 Managern mitteilte. Zuvor hatte es zwei Rückgänge in Folge gegeben. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur einen leichten Anstieg des wichtigsten Frühindikators für die Entwicklung der deutschen Konjunktur auf 106,4 Zähler erwartet.

Lanxess mit größter Übernahme der Firmengeschichte

Im Fokus stand Lanxess Börsen-Chart zeigen mit der größten Übernahme in seiner Firmengeschichte. Der Spezialchemiekonzern will für mehr als zwei Milliarden Dollar den US-Konkurrenten Chemtura übernehmen, der Flammschutz- und Schmierstoff-Additive herstellt. Aktien von Lanxess stiegen im MDax um 5,7 Prozent auf ein Elf-Monats-Hoch von 51,48 Euro.

Freude herrschte auch bei Aktionären von Ströer Börsen-Chart zeigen. Der Werbevermarkter will eine höhere Dividende ausschütten und hat einen positiven Ausblick auf die Geschäftsentwicklung in diesem Jahr gegeben. Die Aktien legten um 2,6 Prozent zu. Ströer war vor einigen Monaten ins Visier von US-Shortsellern geraten.

