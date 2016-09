Börse Bayer stützt Dax, Deutsche Bank fällt weiter

Der Dax setzt seine Erholung fort. Bayer erhöht seine Renditeziele, die Aktie des Dax-Schwergewichts legt zu. Gegen den Trend gibt die Aktie der Deutschen Bank weiter nach.

Nach dem zuversichtlichen Wochenauftakt ist deram Dienstagmorgen mit moderaten Gewinnen gestartet. Der deutsche Leitindex

Dabei profitierte das Börsenbarometer insbesondere von Gewinnen des Index-Schwergewichts Bayer Börsen-Chart zeigen nach dessen Bekanntgabe ehrgeiziger Mittelfristziele. Unterdessen warteten die Anleger weiter mit Spannung auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed zur Wochenmitte, sagte Christian Henke vom Handelshaus IG. Leichte Gewinne verbuchte am Dienstagmorgen auch der MDax Börsen-Chart zeigen - der Index der mittelgroßen deutschen Unternehmen zog um 0,10 Prozent auf 21 214,70 Punkte an. Der Technologiewerte-Index TecDax gab dagegen 0,11 Prozent auf 1772,13 Zähler nach. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,14 Prozent auf 2964,09 Punkte.

Deutsche Bank gibt weiter nach

Am Index-Ende knüpfte die Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen an ihre jüngste Talfahrt an. Die Aktie fiel zuletzt um 1,5 Prozent auf 11,50 Euro. Anleger fürchten, dass Deutschlands größtes Geldhaus nicht um eine Kapitalerhöhung herumkommt, sollte das US-Justizministerium an seiner Forderung von 14 Milliarden US-Dollar festhalten. Auch Commerzbank Börsen-Chart zeigen, Aareal Bank und die Deutsche Pfandbriefbank notierten vor dem US-Leitzinsentscheid im Minus.

Bayer erhöht Renditeziele

steckt sich mit der milliardenschweren Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto neue Renditeziele. "Für die mittelfristige Entwicklung von Bayer sind wir optimistisch und haben uns entsprechend ambitionierte Ziele gesetzt", sagte Vorstandschef Werner Baumann am Dienstag auf einer Investorenkonferenz in Köln. Der Leverkusener Chemie- und Pharmakonzern strebe in allen Bereichen weitere Umsatz- und Ergebniszuwächse an, die im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln besonders hoch ausfallen sollen. "Hierzu soll vor allem die erfreuliche Entwicklung unserer neueren Produkte beitragen, deren Spitzenumsatzpotenzial wir jetzt bei insgesamt mehr als zehn Milliarden Euro sehen", betonte Baumann. Bislang waren mindestens 7,5 Milliarden Euro veranschlagt worden.

Das Pharmageschäft bleibt damit auch nach dem Zukauf von Monsanto die tragende Ergebnissäule im Konzern. Bayers Optimismus könnte Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen, die befürchtet hatten, dass das traditionsreiche Pharmageschäft nach der 66 Milliarden Dollar schweren Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns ins Hintertreffen geraten könnte. Seit 2009 hat Bayer Börsen-Chart zeigen fünf neue Medikamente auf den Markt gebracht, die teils wie der Blutgerinnungshemmer Xarelto und das Augenmittel Eylea Milliardenumsätze erzielen.

Vor allem von diesen beiden Blockbuster-Medikamenten verspricht sich Baumann künftig noch höhere Umsätze als bislang erwartet. Beim Gerinnungshemmer Xarelto geht er nun von einem Spitzenumsatzpotenzial von mehr als fünf (bisher: ca. 3,5) Milliarden Euro und beim Augenmittel Eylea von über 2,5 (bisher: mindestens 1,5) Milliarden aus. Bayer Börsen-Chart zeigen habe zudem sechs weitere Produkte in der Entwicklung mit einem Spitzenumsatzpotenzial von insgesamt mindestens sechs Milliarden Euro.

Bereits zum Start in eine richtungweisende Woche mit den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank und auch der Bank of Japan hatten sich die Anleger hierzulande aus der Deckung gewagt: Der Dax Börsen-Chart zeigen gewann am Montag knapp ein Prozent hinzu und erholte sich damit etwas von seinem fast dreiprozentigen Verlust der Vorwoche.

