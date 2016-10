Achten Sie auf: Markus Wedel Buxtehude statt Wall Street - die Rendite stimmt

Zur Großbildansicht Patrick Runte für manager magazin Wall-Street-Abtrünniger Markus Wedel: Im Taxi zum nächsten Investorentermin fragten Firmenchefs ihn häufig, was sie mit ihrem Geld machen sollten. "Die wollten in Aktien anlegen, trauten sich aber nicht", sagt der Ex-Banker. Für solche Menschen gibt es seit 2010 den Mischfonds WHC Global Discovery

Der ehemalige New Yorker Aktienhändler steuert heute von Buxtehude aus einen Mischfonds und hat sich auf Mittelständler spezialisiert. Er schlägt seine Rivalen um Längen.

Für viele ist die Börse nichts als ein Minenfeld. Da trifft es sich gut, wenn man wie Markus Wedel (41) sein Handwerk gelernt hat: Der gebürtige Bremer legte als Matrose und Minensucher an Bord des Marineschiffs "Gefion" 5000 Seemeilen zurück und übte am Radar das Aufspüren von Sprengfallen. Eine exzellente Vorschule für die Handelssäle in London und New York, in denen er als Trader arbeitete, für die Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen, für Lehman, Bear Stearns und Jefferies. 2011 machte er sich dann selbstständig. Sein Mischfonds WHC Global Discovery Börsen-Chart zeigen verwaltet heute mehr als 100 Millionen Euro.

Der Firmensitz passt zu Wedels Vorleben als Matrose: Buxtehude, am Rande des Alten Landes, der Obstbauern- und Edelaussteigeridylle südlich von Hamburg. Auf seinem Schreibtisch stehen zehn Bloomberg-Monitore, in einer Glasvitrine liegen das Foto seines Minensuchschiffs und die Zugangskarte der New Yorker Börse. Vom Balkon aus kann er den Uhrturm des Rathauses sehen. "Ich will das ganze Rauschen nicht, sondern in Ruhe Geschäftsberichte lesen." Wedel ist Zahlenmensch. Romane, gesteht er ein, "habe ich nie freiwillig gelesen".

Wedels No-Nonsense-Fonds soll eine ähnliche Rendite liefern wie Aktien - unter geringeren Wertschwankungen. Oberstes Ziel: in keinem Jahr Geld verlieren. 2015 gelang ihm das mal wieder: Rund 10 Prozent Zuwachs schaffte er bis Ende September, trotz der erheblichen Dax-Verluste seit August. Seit dem Start waren es sogar 12 Prozent - rund doppelt so viel wie die Konkurrenz.

Er kauft Aktien und Anleihen kleinerer deutscher Unternehmen, etwa des Hafenbetreibers Eurokai oder des Zugwaggonvermieters VTG Börsen-Chart zeigen. Bei diesen ansonsten kaum beachteten Firmen könne er "einen Unterschied machen", sagt er. Konzerne wie Bayer Börsen-Chart zeigen und Siemens Börsen-Chart zeigen kenne er dagegen "auch nicht besser als all die Analysten".

Ein beträchtlicher Teil des Fondskapitals stammt von ihm und seinen drei Partnern bei der Vermögensverwaltung SPSW Capital: Achim Plate und Henning Soltau, Ex-Vorstände des Callcenterbetreibers D+S Europe, sowie Robert Suckel, der 1996 das Nebenwerte-Research-Haus SES mitgründete. Weitere 40 Millionen Euro will WHC nun noch von anderen Anlegern einsammeln, dann ist Schluss, die Grenze erreicht. Irgendwann wird das Gelände offenbar auch für einen Minensucher zu groß und zu unübersichtlich.

Das Porträt stammt aus der Beilage portfolio in der Dezember-Ausgabe 2015 des manager magazins.

