Erholung an der Börse FBI entlastet Clinton und Dax - Banken haussieren

Einen Tag vor der US-Wahl startet der Dax einen Erholungsversuch. Anlass: Das FBI hat Hillary Clinton in der E-Mail-Affäre entlastet, und die Chancen auf einen Wahlsieg Clintons steigen.

Der deutsche Aktienmarkt hat nach einer schwachen Vorwoche am Montag einen Erholungsversuch gestartet. Unterstützung kommt dabei auch aus den USA, da die Demokratin Hillary Clinton im Präsidentschaftswahlkampf wieder etwas Vorsprung vor Donald Trump hat. Mit der Brexit-Erfahrung in Großbritannien noch in den Knochen dürften Anleger aber weiter vorsichtig bleiben. Der, nachdem der Leitindex in der vergangenen Woche aus Angst vor einem Trump-Sieg. Der Euro Stoxx 50 Börsen-Chart zeigen legte ebenfalls kräftig zu. Der Leitindex der Euroregion hatte in der abgelaufenen Woche ebenfalls 4 Prozent verloren. An der Spitze des Dax Börsen-Chart zeigen notierten die Titel von Börsen-Chart zeigen und Börsen-Chart zeigen mit Gewinnen von jeweils knapp 3 Prozent.

FBI-Chef entlastet Clinton in E-Mail-Affäre

In den USA scheint die E-Mail-Affäre um Clinton nach der jüngsten Mitteilung von FBI-Chef James Comey beigelegt. Eine neue Runde von Ermittlungen hatte zuletzt wieder für ein extrem enges Rennen mit ihrem Widersacher Trump gesorgt. Auch der Dollar und der mexikanische Peso legten zu. Anleger reagierten erleichtert darauf, dass die Bundespolizei FBI nach weiteren Ermittlungen in Clintons E-Mail-Affäre keine Anhaltspunkte für eine Anklage fand. Eine Prüfung der E-Mails habe keine Hinweise auf ein kriminelles Verhalten Clintons ergeben, teilte der Chef der Bundespolizei FBI, James Comey, am Sonntag in einem Brief an Kongressmitglieder mit.

Industrieaufträge enttäuschen

Für einen Stimmungsdämpfer könnten dagegen die deutschen Industrieaufträge sorgen: Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, gingen die Aufträge im September etwas zurück, während Analysten einen leichten Zuwachs erwartet hatten. Außerdem wurde der Anstieg vom Vormonat August leicht nach unten revidiert.

Unter den Einzelwerten könnten Eon samt der Kraftwerksbeteiligung Uniper wegen geplanter Kosteneinsparungen im Blick der Anleger stehen. Vorbörslich legten sie bereits zu. Wie die "Rheinischen Post" (Samstagausgabe) schreibt, will der Essener Energiekonzern mehrere hundert Millionen Euro sparen. Allein Eon plane Einsparungen im niedrigen dreistelligen Millionen-Bereich. Bei Uniper sollen die Gesamtkosten bis 2018 im Rahmen des Sparprogramms "Voyager" um 500 Millionen Euro gesenkt werden, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Arbeitnehmerkreise. Eon berichtet am Mittwoch über sein abgelaufenes Quartal.

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktien der Deutschen Bank stiegen vor dem Handelsstart auf der Handelsplattform Tradegate um rund 2,5 Prozent. Allerdings sind Händler skeptisch, ob das nachhaltig sein könnte. Sie verwiesen auf einen Medienbericht, dass in den USA eine Sammelklage gegen mehrere Finanzinstitute zugelassen haben, zu denen auch der deutsche Branchenprimus gehört. Die Klage gehe auf das Jahr 2008 zurück und beziehe sich auf die Unterstützung der inzwischen pleite gegangenen NovaStar Mortgage bei der Emission von hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS).

Über die VW-Tochter Audi heißt es in der Zeitung "Bild am Sonntag", dass diese stärker in den Abgasskandal verstrickt sei als bislang bekannt. So habe die kalifornische Umweltbehörde Carb im Sommer dieses Jahres eine weitere illegale Softwarefunktion bei einem Audi mit V6-Motor entdeckt, die Audi auch zur Manipulation von CO2-Werten für Diesel und Benziner in Europa verwendet haben soll. Die Papiere verloren 0,16 Prozent.

