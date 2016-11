Deutsche Autobahnen in Autobahn-Gesellschaft Vollsperrung für Investoren?

Zur Großbildansicht DPA Wem gehört die Autobahn? Deutschland - zumindest grundsätzlich. Ein Gesetzesvorhaben soll Klarheit und Effizienz steigern

Die von Bund und Ländern verabredete Autobahngesellschaft soll entgegen den Vorschlägen von Finanzminister Wolfgang Schäuble in ausschließlichem Bundesbesitz bleiben. Darauf verständigte sich Schäuble mit Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel und Verkehrsminister Alexander Dobrindt nach Angaben der Ministerien vom Donnerstag. Festgeschrieben werden soll das in einer Grundgesetzänderung. Im Formulierungsvorschlag dazu aus dem Finanzministerium heißt es: "Diese Gesellschaft steht im unveräußerlichen Eigentum des Bundes." Zu den Bundesautobahnen und andere Bundesfernstraßen soll festgeschrieben werden: "Das Eigentum ist unveräußerlich."

Die vom Verkehrsministerium genannten Einigungsformel der drei Minister unterscheidet sich allerdings etwas vom Formulierungsvorschlag des Finanzministeriums. Darin ist nicht vom "unveräußerlichen" Eigentum des Bundes an der geplanten Infrastrukturgesellschaft die Rede, sondern vom "vollständigen". Klar sei, dass der Bund zu 100 Prozent diese Gesellschaft besitzen solle, auch wenn die Zahl vermutlich im Gesetzentwurf nicht auftauchen werde, hieß es in allen Ministerien.

Die Autobahnen mit einer Gesamtlänge von 13.000 Kilometern sind Eigentum des Bundes. Für deren Bau, Planung und Verwaltung sind aber in dessen Auftrag die Länder zuständig. Dieses System wollen Bund und Länder ändern, um Intransparenzen, Kosten- und Effizienzmängel abzustellen. Geschehen soll das durch eine Autobahn-Gesellschaft privaten Rechts. Schäuble wollte diese, anders als Gabriel und Dobrindt, für private Minderheitseigentümer offen halten.

Abstimmungen laufen

Unions-Fraktionsvize Ralph Brinkhaus sprach sich klar dafür aus, Privaten den Einstieg in die Infrastrukturgesellschaft zu ermöglichen: "Es ist wichtig, dass wir die Tür zu diesem Projekt möglichst weit aufmachen." Dabei gehe es weniger um die Finanzierung von Straßen, sondern mehr darum, das Know-How privater Unternehmen zu nutzen, um bei Planung, Bau und Betrieb von Bundesstraßen besser zu werden. Sollten sich die Länder dagegen sperren, werde die Unions-Fraktion auch die finanziellen Vereinbarungen zur Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen infrage stellen. "Alles hängt mit allem zusammen", sagte er.

Die Ressortabstimmung über Formulierung für die Grundgesetzänderung auf Basis der Minister-Einigung könnte noch in dieser Woche abgeschlossen werden. Außerdem werden dazu noch die Länder gehört. Das Thema dürfte zur Sprache kommen, wenn Kanzleramtschef Peter Altmaier am Donnerstag die Chefs der Länder-Staatskanzleien trifft. Mit der Verständigung zwischen Schäuble, Dobrindt und Gabriel bestehen gute Chancen, die geplante Änderung des Grundgesetzes zusammen mit anderen weitgehenden Gesetzes-Novellen zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen wie vorgesehen am 8. Dezember im Kabinett beschließen zu lassen.

Für langfristig orientierte Investoren, wie Versicherungen, könnte in Zeiten der Niedrigzinspolitik eine stärkere Beteiligung bei Infrastrukturprojekten über die bisher möglichen Formen der Öffentlich-Privaten-Partnerschaften hinaus aus Renditegründen von besonderem Interesse sein.

got/reuters

Nachrichtenticker