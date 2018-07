Geheime Daten von Toyota , GM, Ford, Fiat, Tesla im Internet Auch Volkswagen von riesigem Datenleck betroffen

Zur Großbildansicht DPA Sind geheime Informationen von Autobauern nach einem Datenleck in fremde Hände gelangt? Darüber schweigen sich die Konzerne aus

Dieses Datenleck hat es in sich: 47.000 geheime Dateien über Verträge, Arbeitspläne, Verschwiegenheitsverpflichtungen oder Produktionsabläufe von Autobauern sind vorübergehend öffentlich im Internet aufgetaucht. Eine kleine kanadische Firma soll dafür mit verantwortlich sein. Ob die Daten in fremde Hände gelangt sind, ist noch unklar.

Zehntausende Dokumente mit sensiblen Daten großer Autohersteller sind laut einem Zeitungsbericht vorübergehend öffentlich im Internet aufgetaucht. Das 157 Gigabyte umfassende Datenleck sei diesen Monat von einem Sicherheitsforscher entdeckt worden und habe Branchenschwergewichte wie Volkswagen , Toyota , General Motors , Ford , Fiat Chrysler und Tesla betroffen, schrieb die "New York Times" am Freitag in ihrer Online-Ausgabe.

Bei den Daten handele es sich etwa um technische Informationen zu Produktionsabläufen - mitunter streng gehütete Geschäftsgeheimnisse. Verträge, Arbeitspläne und sogar Verschwiegenheitsverpflichtungen seien ebenfalls darunter gewesen. Insgesamt gehe es um fast 47.000 Dateien von mehr als 100 Unternehmen, die mit der kleinen kanadischen Firma Level One Robotics and Controls zu tun gehabt hätten.

Laut dem Bericht ist unklar, ob Unbefugte die Informationen, die auch persönliche Daten wie gescannte Führerscheine und Pässe enthielten, gesehen oder heruntergeladen haben. Der Forscher, der die Daten auf einem Backup-Server entdeckt habe, habe die Unternehmen vergangene Woche informiert. Daraufhin sei das Material aus dem Netz genommen worden. Level One und die betroffenen Autobauer wollten sich gegenüber der Zeitung nicht äußern oder ließen Anfragen unbeantwortet.

rei/dpa