Action Images via REUTERS Liverpool-FC-Trainer Jürgen Klopp beim Champions-League-Spiel gegen Neapel Anfang Dezember

Mit dem FC Liverpool grüßt Jürgen Klopp aktuell ungeschlagen von der Spitze der englischen Premier League. Sportjournalisten loben das Team des ehemaligen Mainzer und Dortmunder Trainers als "komplett", selbst der große FC Bayern gerät da im anstehenden Achtelfinale der Champions League eher zum Außenseitertipp.

Mit erfolgreichem Fußball, emotionalen Auftritten an der Seitenlinie und denkwürdigen Statements in Pressekonferenzen hat sich Klopp in seinen bald 18 Jahren als Profitrainer zu einer der großen Personenmarken im Weltfußball entwickelt.

Davon profitiert er seit Jahren auch außerhalb des Platzes - als TV-Kommentator, als Werbefigur, aber auch als Redner und Motivationscoach. Wie Klopp sein Geld verdient und wofür er es in Liverpool ausgibt - eine Übersicht: