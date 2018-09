Konfusion um Alibaba-Gründer Jack Ma Geht so einer einfach in Rente? Montag ist Ma-Tag

Zur Großbildansicht imago/VCG Alibaba-Gründer und Multimilliardär Jack Ma kultiviert zuweilen das Bild des unangepassten chinesischen Unternehmers - so etwa tanzend im Michael-Jackson- Kostüm vor 40.000 Alibaba-Beschäftigten zum Firmen-Geburtstag im vergangenen Jahr

Multimilliardär und Alibaba-Gründer Jack Ma gibt am Montag nicht seinen Rücktritt bekannt, widerspricht der Konzern. Er bleibe Executive Chairman des chinesischen Online-Riesen. Der Ausnahme-Unternehmer werde aber - pünktlich zu seinem 54. Geburtstag - eine Erklärung abgeben und Pläne vorstellen.

12





So schnell geht es dann wohl doch nicht. Alibaba-Gründer Jack Ma, heimlicher Chef des Unternehmens und Kultfigur der chinesischen Internetbranche, bleibt weiter Verwaltungsratschef - und zwar "für einen beträchtlichen Zeitraum", wie die "South China Morning Post" am Samstag unter Berufung auf einen Konzernsprecher berichtete. Ma werde am Montag lediglich eine langfristige Nachfolgeregelung vorstellen.

Tags zuvor hatte die gewöhnlich gut informierte "New York Times" noch geschrieben, Ma werde am morgigen Montag, der zugleich sein 54. Geburtstag ist, seinen Rücktritt von der Spitze des chinesischen Online-Riesen verkünden.

Der Ausnahme-Unternehmer und einer der reichsten Menschen Chinas hatte das Amt des Vorstandschefs bereits vor fünf Jahren abgegeben. Nun wolle sich der Multimilliardär verstärkt seinen philanthropischen Projekten und seiner Stiftung, der "Jack Ma Foundation", widmen. Als Vorbild gelte ihm dabei der Microsoft-Gründer und Multimilliardär Bill Gates, hatte auch Bloomberg berichtet.

Forbes schätzt das Vermögen des gelernten Englisch-Lehrers auf 36,6 Milliarden Dollar. Unter seiner Ägide hatten 18 Jungunternehmer Alibaba im Jahr 1999 gegründet. Zunächst sollte die Firma eine Art B2B-Marktplatz sein, wo Unternehmen ihre Produkte anderen Firmen verkauften. Richtig aufwärts ging es aber erst, als der Konzern 2003 die Online-Handelsblattform "Taobao" einführte und damit das Endverbraucher-Geschäft. Taobao hat heute mehr als 500 Millionen registrierte Nutzer.

Alibaba - mehr als nur eine Handelsplattform und anders als Amazon

Mit 66.000 Vollzeitkräften und einem Börsenwert von umgerechnet 420 Milliarden Dollar ist Alibaba Chinas größter Onlinehändler. Anders als sein US-amerikanisches Pendant Amazon hat Alibaba aber keine Warenlager, sondern betreibt nach dem Vorbild von Ebay eine reine Online-Handelsplattform.

Aber Alibaba ist mittlerweile mehr als das und unter Jack Ma längst zu einem globalen Internetkonzern gewachsen. So tritt Alibaba auch als Video-, Musik- und Cloud-Dienstleister auf. Ebenso kontrolliert Jack Ma die Alibaba-Tochter Ant Financial. Bei einer Finanzierungsrunde im Sommer konnte der Betreiber der weltweit stark expandierenden Bezahlplattform Alipay weitere 14 Milliarden Dollar einsammeln. Die Bewertung kletterte damit auf 150 Milliarden Dollar und machte Ant Financial zu diesem Zeitpunkt zum teuersten Fintech weltweit.

Seite 1 von 2 1. Teil: Geht so einer einfach in Rente? Montag ist Ma-Tag

Geht so einer einfach in Rente? Montag ist Ma-Tag 2. Teil: Vorbild für eine ganze Generation von jungen Chinesen