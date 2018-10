Statista



Der Erfolg eines Unternehmens lässt sich an verschiedenen Faktoren abmessen. Anleger blicken auf Umsatz und Gewinn; Kunden auf Angebot und Zufriedenheit; Mitarbeiter auf die Anzahl an Urlaubstagen oder die Höhe des jährlichen Bonus. Die Grafik von Statista zeigt einen eindrucksvollen Erfolgsindikator für den Video-Streamingdienst Netflix: 15 Prozent des weltweiten Downstream-Traffics, also der Datenmenge, die Computer aus dem Internet empfangen, gehen mittlerweile auf das Unternehmen von CEO Reed Hastings zurück.

Wie Netflix User verführt und Konkurrenten abhängt - der große mm-Report

Auch der zweite große Video-Anbieter im Internet, Alphabets Unterhaltungstochter Youtube, kommt auf einen zweistelligen Anteil. Amazons Prime-Video-Dienst, der wie Netflix kostenpflichtige Serien und Filme zur Verfügung stellt, macht laut Daten aus dem Global Internet Phenomena Reports, auf denen die Statista-Grafik fußt, immerhin ein gutes Dreißigstel des weltweiten Downstream-Traffics aus.

luk