Neu macht alt Google will in Deutschland mit Außenwerbung Geld verdienen

Zur Großbildansicht REUTERS Google in Kalifornien

12





Ein Internetriese fasst eine traditionelle Branche ins Auge: Google will in Deutschland in die Außenwerbung einsteigen. Das berichtet die Wirtschaftswoche unter Berufung auf Branchenkreise.

Demnach plane Google Börsen-Chart zeigen, Werbung auf digitalen Bildschirmen in Bahnhöfen oder Einkaufszentren zu vermarkten und dafür auch Nutzerdaten zu verwenden. Etwa 110.000 der Flächen gebe es in Deutschland. Aktuell suche der Konzern nach Partnern, die solche Bildschirme betreiben.

Google hat laut Bericht bereits eine passende Technologie für die Vermarktung vor Agenturen und Medienunternehmen vorgestellt. Sie soll auch in den USA und Großbritannien eingesetzt werden. Google kommentierte den Bericht nicht.

Die Pläne wirken auf den ersten Blick für einen Internetkonzern überraschend. Tatsächlich boomt aber die Branche der Außenwerbung. Im Jahr 2017 wuchsen die Nettoumsätze in Deutschland um 11,4 Prozent auf 1,15 Milliarden Euro.

Damit gehört das Segment zu den wenigen Medien, die 2017 netto gewachsen sind, wie der Fachverband Außenwerbung aufzeigt. "Out of Home" folgt mit einem Marktanteil von 7,5 Prozent auf den Bereich "Online und Mobile". Der verzeichnete vergangenes Jahr 1,64 Milliarden Euro Umsatz und wuchs um 8 Prozent.

Den Außenwerber Ströer Börsen-Chart zeigen setzte die Nachricht von Googles Einstieg in den deutschen Markt am Freitag unter Druck. An der Börse verlor der hiesige Platzhirsch nach Handelsstart bis zu 4,5 Prozent (Stand: 11 Uhr). Da außerdem die Türkei ein wichtiger Ströer-Markt ist, belasteten die Abwertungen der Lira das Papier zusätzlich.

Neben Google sind sich auch andere Internetunternehmen wie Netflix der Wirkung von Plakaten und Co. bewusst. Der Streamingdienst plant daher, mit 150 Millionen US-Dollar die Hälfte der Anteile an dem US-amerikanischen Außenwerber Regency zu übernehmen. In Los Angeles gehören Regency zahlreiche große Werbetafeln, auf denen Netflix Börsen-Chart zeigen laut Reuters seine eigenen Produktionen bewerben will.