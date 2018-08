Gesichtserkennung per VR-Brillen Wie China seine Bürger mittels VR-Technologie überwacht

Lange galten VR-Brillen vor allem als Technikspielerei und als Gadget für Computerspieler, die sich mit Hilfe der Brillen in virtuellen Welten bewegten. Angesichts der immer ausgefeilteren Technik und der Möglichkeiten, die die virtuellen Geräte mit sich bringen, finden sie nun aber auch in der Industrie immer breitere Anwendung.

Auf der Suche nach potenziellen Kunden ist ein chinesisches Start-up nun in einer Branche fündig geworden, die großes Interesse an der Brille hat. Deren Nutzung in Europa allerdings bei Datenschützern enorme Kritik auslösen dürfte: Der Polizei.

So könnten die VR-Brillen sowohl im direkten Kontakt mit Menschen als auch bei der Durchsicht von Videomaterial Gesichtserkennungsprogramme durchlaufen lassen und Informationen zu der jeweiligen Person einblenden, wirbt der chinesische HerstellerXloong freimütig auf seiner Website. Neben dem Abgleich von Fingerabdrücken sei zudem auch eine Überprüfung des Ausweises möglich.

Technische Möglichkeiten, die für viele Deutsche einem Überwachungsalptraum gleichkämen. Doch die chinesische Regierung scheint damit weniger Probleme zu haben. Laut einem Bericht der "Nikkei Asia Review" hält die Regierung einen einstelligen Anteil anXloong direct und hat über die BOE Technology Gruppe auch 50 Millionen Yuan zum Startkapital des 2015 in Peking gegründeten Unternehmens beigetragen.

Sechs Staatliche "Sicherheitsbüros", eine Art Polizeistationen, die sich um Sicherheits- und Verwaltungsbelange kümmern, sind demnach bereits mit den Brillen ausgerüstet. Unter anderem Büros in Peking, Tianjin und der von Uiguren bewohnten westlichen Provinz Xinjiang, wo diese Minderheit Beobachtern zufolge immer massiver in ihrer Freiheit eingeschränkt und verfolgt wird.

