Instagram ist für Facebook die am schnellsten wachsende Umsatzquelle. Jetzt verlassen die beiden Gründer der Fotoplattform die Konzernmutter - offenbar im Streit um die Ausrichtung von Instagram. Erst kürzlich hatte sich der Mitbegründer von Whatsapp verabschiedet. Damit steht Facebook ohne die Entwickler von zwei seiner größten Plattformen da.

6





Die beiden Mitbegründer der Foto-App Instagram, Kevin Systrom und Mike Krieger, verlassen den Facebook-Konzern. Ihr Abgang als Vorstands- sowie Technikchef werde in Kürze erfolgen, teilte die Facebook-Tochter in der Nacht zu Dienstag mit. Beide wollten sich Zeit nehmen und ihre Neugier und Kreativität wieder erkunden, schrieb Systrom in einem Blog-Eintrag als Begründung.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg allerdings berichtet, dass es zuletzt wiederholt Auseinandersetzungen über die Ausrichtung von Instagram mit Facebook-Chef Mark Zuckerberg gegeben habe. Erst vor wenigen Monaten musste der US-Konzern den Abgang vom Mitbegründer des Messaging-Dienstes Whatsapp verkraften.

Damit steht der Konzern ohne die Entwickler von zwei seiner größten Plattformen da. Facebook ist zur Zeit wegen des Umgangs mit Kundendaten unter Beschuss. Zudem drohen dem Internet-Netzwerk nach Angaben aus EU-Kreisen Strafmaßnahmen wegen der Nichteinhaltung von Verbraucherschutz-Verordnungen.

Zuckerberg würdigte die beiden in einer Mitteilung als "außergewöhnliche Produktmanager". "Ich habe aus der Zusammenarbeit mit ihnen in den vergangenen sechs Jahren viel gelernt und es wirklich genossen. Ich wünsche ihnen das Beste und freue mich darauf, zu sehen, was sie als nächstes bauen", sagte Zuckerberg.

Instagram ist für Facebook die am schnellsten wachsende Umsatzquelle. Facebook hatte Instagram 2012 für eine Milliarde Dollar gekauft. Die Foto-Plattform hat monatlich mehr als eine Milliarde aktive Nutzer und gehört damit zu einer der beliebtesten Apps in den Sozialen Medien weltweit. Mittlerweile können über die App auch kurze Videos geteilt werden.

rei/reuters