Auszählung läuft ++ May kündigt Rücktritt vor 2022 an

Brexit-Fans gegen May: Putschversuch in der eigenen Partei

Die britische Premierministerin Theresa May muss sich im Streit um den Brexit-Vertrag mit der EU einem Misstrauensvotum stellen. Es folgen wichtige Entwicklungen im Überblick.

21.00 Uhr - Die Misstrauensabstimmung gegen die britische Premierministerin Theresa May ist beendet. Die Abgeordneten der konservativen Regierungsfraktion haben am Abend darüber abgestimmt, ob sie May als Parteichefin abwählen wollen. Die Premierministerin braucht mindestens 159 Stimmen, um die Abstimmung zu überstehen. Mit einem Ergebnis wird bis ungefähr 22.00 Uhr (MEZ) gerechnet. Kurz vor dem Beginn des Wahlgangs hatte sich die Regierungschefin mit einer Ansprache an ihre Parteifreunde gewandt. "Kraftvoller und bewegender Moment", schrieb ein konservativer Abgeordneter auf Twitter über den Auftritt Mays hinter verschlossenen Türen. Mehrere Minister berichteten, May habe in Aussicht gestellt, bei der nächsten regulären Parlamentswahl 2022 nicht mehr anzutreten.

19.00 Uhr - Die geheime Abstimmung über den Misstrauensantrag gegen die Regierungschefin beginnt. Fast 200 Abgeordnete haben nach Reuters-Zählung öffentlich ihre Unterstützung für May bekundet.

18.30 Uhr - May kündigt in der Fraktionssitzung laut Teilnehmern an, die Partei nicht in die nächste Wahl führen zu wollen. Jetzt sei es ein sehr schlechter Zeitpunkt, den Regierungschef auszutauschen. Der Brexit müsse vollzogen werden, und zwar zum angekündigten Termin. Die nächsten Parlamentswahlen in Großbritannien stehen 2022 an.

18.03 Uhr - May trifft zur Fraktionssitzung ein, in der das Misstrauensvotum abgehalten wird. Sie wird mit Applaus empfangen. Die Abgeordneten klopfen auf die Tische.

17.15 Uhr - Premierministerin May kann nach einer Reuters-Berechnung mit mindestens 185 Stimmen rechnen. So viele konservative Abgeordneten haben bislang öffentlich ihre Unterstützung für May erklärt. Auch in den Wettbüros wird von einem Sieg Mays ausgegangen.

17.00 Uhr: Ungeachtet des Misstrauensvotums gegen Theresa May in ihrer konservativen Fraktion am Mittwochabend rechnet die Bundesregierung damit, dass die britische Premierministerin am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel dabei ist. "Unsere Planung ist, dass die Premierministerin erscheint", hieß es aus Regierungskreisen in Berlin. Die 27 anderen Staats- und Regierungschefs würden sich dann anhören, welche Wünsche May mitbringe.

Auch wenn eine Neu-Verhandlung des fast 600 Seiten umfassenden Brexit-Abkommens nicht in Frage komme, deutete ein Regierungsvertreter in Berlin Spielraum bei der politischen Erklärung über die Zukunft der Beziehungen zwischen London und der EU an. Hier sei man bereit, "weiter zu gehen, als wir ohnehin schon gegangen sind". Strittig ist vor allem, wie auch langfristig Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland verhindert werden können.

16.00 Uhr: Die britische Premierministerin Theresa May hat Regierungskreisen zufolge ihren Rücktritt vor der nächsten Parlamentswahl 2022 in Aussicht gestellt. Der Premierministerin steht noch am Mittwochabend eine Misstrauensabstimmung um ihr Amt als Chefin der konservativen Regierungspartei bevor. Sollte May die Abstimmung verlieren, wäre auch ihr Posten als Premierministerin nicht mehr zu halten. Aus Regierungskreisen hieß es, May glaube nicht, dass es bei der Abstimmung am Mittwochabend darum gehe, wer die Partei in die nächste Wahl führe. Beobachter interpretierten das als Zugeständnis an die innerparteilichen Gegner Mays, die sich einen Führungswechsel wünschen, aber den jetzigen Zeitpunkt kurz vor dem EU-Austritt für ungeeignet halten. Gewinnt May die Abstimmung, darf zwölf Monate lang kein Misstrauensantrag mehr gegen sie gestellt werden.

15.00 Uhr: Für eine Misstrauensabstimmung in der konservativen Partei müssen 15 Prozent der Fraktionsmitglieder ihrer Chefin schriftlich das Vertrauen entziehen. Das sind bei 315 konservativen Abgeordneten derzeit 48. Diese Zahl wurde inzwischen erreicht, wie der Vorsitzende des zuständigen 1922-Komitees, Graham Brady, mitteilte. Die Abstimmung soll zwischen 19 und 21 Uhr MEZ stattfinden. Danach wird das Ergebnis noch am Abend veröffentlicht. Die Regierungschefin kann sich auf weite Teile ihrer Fraktion stützen. Der BBC zufolge hatten bereits am frühen Nachmittag ausreichend viele Fraktionsmitglieder der Premierministerin öffentlich ihre Unterstützung zugesagt. Doch die Abstimmung ist geheim. Sollte May gewinnen, kann zwölf Monate lang kein neuer Misstrauensantrag gestellt werden. Viele Abgeordnete wollen May deutlich früher loswerden, sie dürften daher mit dem Gedanken spielen, doch auf den Auslöser zu drücken. Sollte May die Misstrauensabstimmung verlieren, müsste der Parteivorsitz rasch neu besetzt werden. Das geschieht in einem separaten Auswahlverfahren, an dem May nicht mehr teilnehmen dürfte.Auch ein knapper Sieg könnte bedeuten, dass May zurücktreten muss. So ging es ihrer berühmten Vorgängerin Margaret Thatcher 1990.

14.48 Uhr - Das britische Pfund legt vor der parteiinternen Misstrauensabstimmung gegen Premierministerin May wieder zu. Nach den Kursverlusten vom Vortag stieg sein Wert bis zum Mittwochmittag auf 1,2579 Dollar. Hintergrund war eine BBC-Erhebung, wonach May aus der Abstimmung am Mittwochabend als Siegerin hervorgehen wird. Das Pfund war am Dienstag auf ein 20-Monats-Tief von 1,2478 Dollar gefallen, nachdem May eine geplante Abstimmung über den Brexit-Vertrag im britischen Unterhaus verschoben hatte, um ihre drohende Niederlage zu vermeiden.

14.20 Uhr - Nach einer Berechnung von Reuters haben bisher 158 konservative Abgeordnete öffentlich erklärt, May bei der Vertrauensabstimmung zu unterstützen. Das wäre mehr als die Hälfte der 315 Abgeordneten. Damit dürfte ihr Sieg in greifbarer Nähe sein.

14.17 Uhr - Der als Brexit-Hardliner geltende britische Umweltminister Michael Gove sagt, er sei "absolut sicher", dass May das Misstrauensvotum gewinnen werde.

13.48 Uhr - Die Buchmacher gehen fest davon aus, dass May das Misstrauensvotum politisch übersteht. Beim Wettanbieter Odds wird eine Wahrscheinlichkeit von 86 Prozent angezeigt, dass sie die Abstimmung gewinnt.

13.30 Uhr - May appelliert an ihre Parteifreunde, die Hohheit über die Brexit-Verhandlungen nicht der Opposition zu überlassen. Das würde die Gefahr erhöhen, dass der Brexit aufgeschoben oder sogar gestoppt wird. Es dürfe nicht noch mehr Unsicherheit geschürt werden.

13.07 Uhr - Bundeskanzlerin Angela Merkel dämpft die Hoffnung britischer Politiker, das Brexit-Abkommen noch einmal aufzuschnüren. Beim EU-Gipfel in Brüssel sei nicht vorgesehen, nochmal darüber zu beraten. Veränderungen seien nicht zu erwarten, sagt sie im Bundestag. Das Abkommen sei ein sehr fairer Ausgleich der Interessen.

13.04 Uhr - May lehnt Neuwahlen ab. Diese wären zum jetzigen Zeitpunkt "nicht im nationalen Interesse".

12.14 Uhr - "Die Bundesregierung setzt sich weiterhin im Interesse aller Beteiligten (...) für einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ein", sagt Regierungssprecher Steffen Seibert. Das Misstrauensvotum gegen Premierministerin Theresa May bleibe nun abzuwarten.

12.03 Uhr - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hält die Lage für unübersichtlich. "Ich glaube, den weiteren Ablauf der Dinge kann im Augenblick niemand vorherstehen." Sein Bestreben sei, die negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft weitestgehend zu mindern. Er habe den Eindruck, dass niemand in Großbritannien und schon gar nicht in Deutschland und Europa einen ungeordneten Brexit wünsche.

12.00 Uhr - Das Ergebnis des Misstrauensvotums gegen Theresa May dürfte nach den Worten des Vorsitzenden des zuständigen Ausschusses gegen 22.00 Uhr (MEZ) vorliegen.

11.41 Uhr - Eine Ablösung Mays könnte nach Einschätzung des Luftfahrtverbandes IATA eine gute Nachricht für Fluggesellschaften sein, wenn sich dadurch der Brexit verschiebe oder komplett abgesagt werde. Der Brexit sei schlecht für die Branche, sagt IATA-Chef Alexandre de Juniac. Alles, was die Folgen des Brexit begrenze, sei daher eine gute Nachricht.

11.05 Uhr - Bundesfinanzminister Olaf Scholz setzt auf Vernunft in London: "Wir wissen, dass es für alle am besten ist, wenn es einen geordneten Brexit gibt", sagt er zu Reuters. Es gebe eine gute Vereinbarung zwischen der EU-Kommission und der britischen Regierung: "Deshalb kann man nur hoffen, dass am Ende des Tages das britische Parlament dieser Vereinbarung zustimmt." Deutschland sei aber auf beide Fälle vorbereitet, einen geordneten und einen ungeordneten Brexit.

11.00 Uhr: Ausgelöst wurde der Putschversuch durch den Streit über das Brexit-Abkommen, das die Unterhändler Großbritanniens und der EU in Brüssel ausgehandelt haben. Die Brexit-Hardliner um Rees-Mogg fürchten, dass Großbritannien durch das Abkommen dauerhaft eng an die Europäische Union gebunden wird. Am 29. März scheidet das Land aus der Staatengemeinschaft aus.

Sollte May die Abstimmung verlieren, müsste der Parteivorsitz rasch neu besetzt werden. Gibt es nur einen Kandidaten, kann das sehr schnell gehen. Bewerben sich mehrere, gibt es mehrere Wahlgänge. Bei jedem Mal scheidet der jeweils Letztplatzierte aus, bis nur noch zwei Bewerber übrig sind. Sie müssen sich dann einer Urwahl unter der Parteimitgliedern stellen. Die Prozedur dauert mehrere Wochen.

10.45 Uhr - Bislang haben mindestens 75 konservative Abgeordnete öffentlich ihre Unterstützung für Premierministerin May bei der anstehenden Vertrauensabstimmung signalisiert. Die Tories zählen im Unterhaus 315 Abgeordnete.

10.36 Uhr - Premierministerin May hat das für Mittwoch angesetzte Treffen ihres Kabinetts abgesagt.

10.22 Uhr - Die nordirische Partei DUP macht ihre Unterstützung für die Regierung nicht von der Personalie May abhängig. Die Vereinbarung über die Unterstützung sei mit der Konservativen Partei getroffen worden, sagt der DUP-Abgeordnete Sammy Wilson. Es sei deren Sache, über ihren Chef zu entscheiden. Die Brexit-Politik müsse sich allerdings ändern.

10.07 Uhr - Die Schwäche von Premierministerin May "hat die Regierung in dieser für das Land kritischen Zeit völlig stillgelegt", kritisiert der Vorsitzende der oppositionellen Labour Party, Ian Lavery. "Die internen Spaltung der konservativen Partei gefährdet Arbeitsplätze und Lebensstandard der Menschen."

10.00 Uhr - Premierministerin May rechnet im Falle ihrer Niederlage bei der Vertrauensabstimmung mit einem verzögerten Brexit. Ein Nachfolger "hätte keine Zeit, um eine Rücktrittsvereinbarung neu auszuhandeln und die Gesetzgebung bis zum 29. März durch das Parlament zu bringen", sagt sie. Daher müsste der Artikel 50, der den Brexit-Ausstiegsprozess regelt, verlängert oder aufgehoben werden. Das verzögere den EU-Austritt oder halte ihn sogar auf.

09.50 Uhr - Premierministerin May hat eigenen Angaben zufolge Forschritte bei den Verhandlungen mit EU-Spitzenvertretern erzielt. Ein Deal mit der EU sei erreichbar, sagt sie in London. Durch das Misstrauensvotum gegen sie werde jedoch die Zukunft aufs Spiel gesetzt.

09.30 Uhr - Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) warnt vor einem ungeordneten EU-Austritt Großbritanniens. "Sollte es doch noch zu einem 'harten' Brexit kommen, also einem Austritt ohne Vereinbarungen mit Blick auf die künftigen Handelsbeziehungen, würde die äußerst exportorientierte deutsche Wirtschaft hart getroffen werden", so die Forscher.

09.23 Uhr - Großbritannien muss den EU-Austritt nach den Worten von Justizminister David Gauke verschieben, sollte May ihre Vertrauensabstimmung verlieren. "Was die Verhandlungen mit der Europäischen Union anbelangt, ist es meines Erachtens unvermeidlich, dass bei einer Abstimmungsniederlage heute Artikel 50 verschoben werden muss", sagt Gauke im BBC-Radio. "Ich glaube nicht, dass wir am 29. März die Europäische Union verlassen würden."

09.07 Uhr - Innenminister Sajid Javid will May im Amt halten. Die Regierungschefin genieße seine volle Unterstützung, sagt er. Auch Außenminister Jeremy Hunt betont, dass May er stützen werde.

08.45 Uhr - Die britische Premierministerin Theresa May muss sich einem Misstrauensvotum stellen. Die erforderliche Zahl an Anträgen konservativer Abgeordneten sei erreicht worden, sagt der zuständige Ausschussvorsitzende Graham Brady mit.

08.05 Uhr - Konservative Abgeordnete sind nach einem Bericht der BBC zunehmen zuversichtlich, genügend Stimmen für ein Misstrauensvotum gegen May zusammenzubekommen. Dazu sind die Unterschriften von 48 Parlamentariern von Mays Partei notwendig.

05.00 Uhr - Auch der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt (CDU), schließt Nachverhandlungen zum Brexit-Abkommen aus. "Die Reise von Frau May ist sehr ehrenwert. Die Europäische Union wird aber das Abkommen nicht noch einmal nachverhandeln", sagte Hardt der "Passauer Neuen Presse" (Mittwochsausgabe). Damit bleibe der Konflikt zwischen der britischen Premierministerin und dem Unterhaus bestehen.

04.00 Uhr - Der deutsche Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer warnt angesichts der verfahrenen Situation um einen Brexit-Deal vor einem wirtschaftlichen Desaster für Großbritannien. "Ich befürchte, dass in Großbritannien ganze Branchen durch einen ungeordneten Brexit in existenzielle wirtschaftliche Nöte geraten könnten", sagte der BDA-Chef der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwochausgabe). Die drohende Krise werde die Briten wesentlich härter treffen als beispielsweise die deutsche Wirtschaft, betonte Kramer.