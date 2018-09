Es ist in Vielfrontenkrieg, den Zimmervermittler AirBnB auf der ganzen Welt führt. Von New York über San Diego und Paris bis nach Barcelona streitet sich das US-Unternehmen mit Kommunen und Verwaltungen: Ringt mit ihnen darum, wer welchen und wieviel Wohnraum in dem Portal einstellen darf. Und wer für illegale Angebote zur Rechenschaft gezogen wird. Ein Streit der beispielsweise aktuell auch in Paris schwelt, wo die Behörden bei Zuwiderhandlungen künftig AirBnB zur Rechenschaft ziehen wollen.

Darin, sein Klientel gegen unliebsame Regulierungen zu mobilisieren, hat AirBnB bereits Erfahrung. So schaffte das Unternehmen beispielsweise schon vor Jahren in der deutschen Hauptstadt sogenannte Stellen fürCommunity-Organizer, die Gastgeber dazu bewegen sollten, Pro-AirBnB-Lobbygruppen zu gründen. Oder sammelte wie kürzlich in San Diego- gegen massive Widerstände - Unterschriften, um per Referendum Restriktionen auf dem Wohnvermittlungsmarkt wieder abzubauen.

Nun hat AirBnB offenbar einen weiteren, womöglich noch effizienterenWeg entdeckt, die Bevölkerung für seine Zwecke einzuspannen: Indem es seine Gastgeber am Unternehmen beteiligt.

In einem Brief an die SEC schlägt das Unternehmen der Behörde vor, künftig auch zuzulassen, Gastgeber mit Aktien am Unternehmen zu beteilligen. Als Marktplatz in der Sharing-Economy habe AirBnB Erfolg, wenn die Gastgeber Erfolg hätten, begründete AirBnB seinen Vorstoß in dem Schreiben.